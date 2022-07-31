تويتر” يحجب تغريدة لسعد الدين العثماني حول جدري القردة

هبة بريس - وكالات

حجب موقع “تويتر” تغريدة نشرها رئيس الحكومة الأسبق في المغرب سعد الدين العثماني، ربط فيها بين جدري القردة، والمثلية الجنسية.

وقال سعد الدين العثماني في التغريدة: “الغالبية العظمى من حالات جدري القردة الحديثة انتقلت عن طريق الاتصال الجنسي، والغالبية العظمى من المصابين هم من الرجال المثليين”.

وأضاف أن هذا المعطى أكدته “أكبر دراسة في الموضوع: والدرس المستفاد هو أن الخروج عن الفطرة خطر على الإنسان وعلى صحته وحياته، بل ووجوده”.

واعتبرت إدارة “تويتر” أن مضمون التغريدة يتعارض مع قوانين النشر لديها.

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