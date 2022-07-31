بودن : خطاب العرش خاطب العقل في الدولة الجزائرية
أبرز المحلل السياسي محمد بودن أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مساء أمس السبت، إلى الأمة، بمناسبة عيد العرش المجيد، يعد تجسيدا لرؤية مستقبلية ترتكز في جوهرها على تحديد الأولويات وترسيخ الثوابت والتنمية الدامجة والمنتجة.
وقال السيد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الخطاب الملكي يشدد على ترسيخ الإنجازات والبناء عليها من منطلق تاريخ مغربي مشرف، وتجاوز الظرفية الدولية المطبوعة بعدم اليقين بكاريزما مغربية واثقة، لافتا إلى أنه ” خطاب مواصلة التحرك نحو مزيد من التقدم والتنمية داخليا، وتكريس الوضوح خارجيا لجعل المستقبل واعدا “.
وأكد أن الخطاب الملكي يعكس الحرص الثابت للعمل على متابعة متطلبات التنمية وخلق الفرص والتجاوب مع التطلعات العميقة للمجتمع المغربي، مبرزا أنه يعتبر أيضا “درسا في التواصل وتقديم الحلول في لحظة مطبوعة بالتحديات”.
وأبرز أنه من خلال تركيز جلالة الملك على المرأة والأسرة، كمكونين أساسيين في المعادلة المغربية، فإن الرؤية الملكية تقوم على بناء شروط مغرب الكرامة والتقدم وترسيخ الهوية والقيم الوطنية في الضمير الجماعي، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برسوخ الالتزام المغربي بتنفيذ خطة مستقبلية لتكافؤ الفرص والقضاء على مختلف الفجوات السوسيولوجية والقانونية وغيرها بين النساء والرجال والأجيال الصاعدة.
وفي ما يخص ورش الحماية الاجتماعية والاستثمار في المنظومة الصحية، يقول المحلل السياسي، فإن الطموح الأساسي يقوم على تعزيز فرص المواطنين في تحقيق الحد المطلوب من جودة الحياة والتمكين الاجتماعي وتطوير إمكاناتهم وتعزيز إدماجهم في مسار التنمية والمشاركة في ظروف متساوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، سجل أن الخطاب الملكي “خاطب العقل في الدولة الجزائرية وتمسك بالأخوة بين الشعبين المغربي والجزائري في تأكيد ملكي على أهمية الحوار”، معتبرا أن ” المرحلة التي تجتازها العلاقات الثنائية ينبغي معها تصور المستقبل بشجاعة وبعد نظر “.
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رسالة واضحة كوضوح الشمس موجهة إلى الشعب الجزائري الشقيق في حسن الجوار وإعادة المياه إلى مجراها كما كانت من قبل فصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده يسعى لتثبيت العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما …
نتمنى خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده أن يؤخذ بعين الاعتبار ودرس للذين يتلاعبون بالاسعار بغير حق! والضحية هو المواطن المغربي البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية….
بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله نجحات ديبلوماسية تسير على خطى سياسية ملكية إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب في جميع القطاعات الحكومية والخاصة…
كلنا يد واحدة مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في مواكبة التطورات في العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر لتسوية النزاعات قائمة بينهما.
ديبلوماسية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل الحكمة وانتصارا للعلاقة بوضوح ومسؤولية لمصالح البلدين الشقيقين في تطور الحوار لموصلة العمل معهم على أساس الاحترام والتقدير المتبادل معهم لفك النزاعات القائمة معهم….
خريطة طريق واضحة مع التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما .كما حرص في خطابه على حسن الجوار والمعاملة الحسنة معهم ..كما أعطى سموه معطيات إيجابية في إعادة العلاقة بينهما…
إشارة قوية في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر والتعاون المشترك بالنسبة للمستفبل لتبادل المعلومات ودينامية فريدة من نوعها ونتمنى ذالك.
ركز الخطاب كذالك على المساواة بين الجنسين والأطفال بالنهوض إلى التحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعاني منها المرأة المغربية..
المغرب والجزائر عليهما تطوير العلاقات الدبلوماسية الثنائية بينهما من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية فيما بينهما وسيمنحنا ثقة كاملة بالنسبة للمغرب بمنتوجاتها ..ومواردها ..
منذ توليه الحكم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو يتحمل المسؤولية من أجل حماية المواطنين واستقرار البلاد…
المغرب بفظل الحكمة الملكية الدبلوماسية وسيادة تمكن المغرب بالاستقرار… عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه..