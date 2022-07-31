وزارة الدفاع الصربية تنفي دخول قواتها أراضي كوسوفو

2022-07-31 / 21:09
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هبة بريس - وكالات

نفت وزارة الدفاع الصربية الأنباء التي تحدثت عن دخول قواتها إقليم كوسوفو وميتوخيا الانفصالي.

وورد في بيان أصدرته الوزارة: “بسبب الكم الهائل من المعلومات المضللة التي تبثها إدارة بريشتينا عمدا.. حيث يشار إلى وقوع بعض الاشتباكات المزعومة بين الجيش الصربي وما يسمى بشرطة كوسوفو، تؤكد وزارة الدفاع أن الجيش الصربي لم يعبر الحدود الإدارية ولم يدخل بأي شكل من الأشكال أراضي كوسوفو وميتوخيا”.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الصربية أن صفارات الإنذار دوت في الجزء الشمالي من كوسوفو، وأبلغ سكان المنطقة الحدودية عن سماع دوي إطلاق للنار.

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