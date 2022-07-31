تفتيش روتيني يحبط عملية تهريب مسدس بميناء طنجة المتوسط
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت مصالح الجمارك والأمن العاملة بميناء طنجة المتوسط، أمس السبت من احباط عملية تهريب سلاح ناري عثر عليه مدسوس بعناية داخل سيارة تحمل ترقيما اسبانيا ويقودها مواطن مغربي .
وبحسب مصادر الموقع ، فقد عثر على المسدس وهو من نوع STI، بالإضافة إلى جهاز للاتصال اللاسلكي، حيث تم ضبطهما أثناء قيام عناصر الجمارك والامن بتفتيش روتيني للمركبات العابرة للميناء ، ليتم ضبط السلاح الناري وتوقيف المواطن المغربي المقيم باسبانيا .
وقد تم احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لمواصلة التحقيق في هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
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تعليق واحد
شكرا لامننا الوطني على يقظته وعلى شجاعته في إحباط عمليات تهريب أسلحة والمخدرات عبر الحدود واننا لفخورون بامننا على مهنيته وعلى كفاءته العالية التي يتميز بها على باقي بلدان العالم من حيث استباق وقوع الجريمة ومن حيث اكتشاف خداع المجرمين المتربصين والمفترضين فشكرا مرة أخرى لامننا الوطني الساهر على حماية وطننا وضمان استقراره عاش المملكة المغربية العلوية الشريفة