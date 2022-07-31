تفتيش روتيني يحبط عملية تهريب مسدس بميناء طنجة المتوسط

2022-07-31 / 20:45
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت مصالح الجمارك والأمن العاملة بميناء طنجة المتوسط، أمس السبت من احباط عملية تهريب سلاح ناري عثر عليه مدسوس بعناية داخل سيارة تحمل ترقيما اسبانيا ويقودها مواطن مغربي .

وبحسب مصادر الموقع ، فقد عثر على المسدس وهو من نوع STI، بالإضافة إلى جهاز للاتصال اللاسلكي، حيث تم ضبطهما أثناء قيام عناصر الجمارك والامن بتفتيش روتيني للمركبات العابرة للميناء ، ليتم ضبط السلاح الناري وتوقيف المواطن المغربي المقيم باسبانيا .

وقد تم احالة المعني بالامر على الشرطة القضائية بميناء طنجة المتوسط لمواصلة التحقيق في هذه العملية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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