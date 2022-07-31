الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني

هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 31 يوليوز الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن بني ملال والدار البيضاء والداخلة وسطات ومارتيل والمهدية وجرف الملحة والناظور والخميسات والرباط وتيفلت.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 14 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين أربعة رؤساء لفرق لمكافحة العصابات بمدن بني ملال والدار البيضاء والناظور وسطات، فضلا عن تعيين رئيسين للفرقة الجنائية وفرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من مارتيل والمهدية ورئيسين لمصلحتي معاينة حوادث سير بمدينتي الدار البيضاء وسطات، فضلا عن ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بمدن تيفلت والخميسات وجرف الملحة ورئيس فرقة بمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الرباط.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الأخيرة على التدرج في إعلان التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وفق الحاجيات التي تفرضها مصلحة المرفق العام الشرطي، وكذا انسجاما مع التطورات والأحداث المستجدة على الصعيد الأمني.

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