عبد اللطيف الحموشي

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالأمن الوطني

2022-07-31 / 18:58
0
هبة بريس - الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد 31 يوليوز الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بكل من مدن بني ملال والدار البيضاء والداخلة وسطات ومارتيل والمهدية وجرف الملحة والناظور والخميسات والرباط وتيفلت.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 14 منصبا جديدا للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين أربعة رؤساء لفرق لمكافحة العصابات بمدن بني ملال والدار البيضاء والناظور وسطات، فضلا عن تعيين رئيسين للفرقة الجنائية وفرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث التابعتين للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الداخلة.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع أطر أمنية على رأس مصالح لاممركزة للأمن العمومي، تضمنت تعيين رئيسي دائرتين للشرطة بكل من مارتيل والمهدية ورئيسين لمصلحتي معاينة حوادث سير بمدينتي الدار البيضاء وسطات، فضلا عن ثلاثة رؤساء لفرق السير الطرقي بمدن تيفلت والخميسات وجرف الملحة ورئيس فرقة بمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة الرباط.

وقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في السنوات القليلة الأخيرة على التدرج في إعلان التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية، وفق الحاجيات التي تفرضها مصلحة المرفق العام الشرطي، وكذا انسجاما مع التطورات والأحداث المستجدة على الصعيد الأمني.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of جنوب أفريقيا ..مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء

جنوب أفريقيا ..مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء

2022-07-30 / 22:07
Photo of الملك محمد السادس : ندعو للتصدي بكل حزم لمضاربات السوق والتلاعب بالأسعار

الملك محمد السادس : ندعو للتصدي بكل حزم لمضاربات…

2022-07-30 / 21:49
Photo of الملك محمد السادس يدعو الجزائر لبناء علاقات ثنائية أساسها الثقة وحسن الجوار

الملك محمد السادس يدعو الجزائر لبناء علاقات ثنائية أساسها…

2022-07-30 / 21:37
Photo of الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب

الملك محمد السادس يستقبل والي بنك المغرب

2022-07-30 / 21:01
Photo of ليفي : المغرب يتبع مقاربة استباقية لمكافحة التطرف العنيف

ليفي : المغرب يتبع مقاربة استباقية لمكافحة التطرف العنيف

2022-07-30 / 19:10
Photo of توقيف مواطن هولندي بمطار طنجة بناء على أمر دولي بالاعتقال

توقيف مواطن هولندي بمطار طنجة بناء على أمر دولي…

2022-07-30 / 18:02
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد أوجه صرف الدعم للأحزاب السياسية

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد أوجه صرف الدعم…

2022-07-27 / 18:22
Photo of الحكومة تستعرض تنفيذ قانون مالية 2022 ومشروع قانون مالية 2023

الحكومة تستعرض تنفيذ قانون مالية 2022 ومشروع قانون مالية…

2022-07-27 / 16:33
Photo of إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا ينذر بأزمة دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو

إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا ينذر بأزمة دبلوماسية…

2022-07-24 / 23:26
Photo of الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

2022-07-24 / 18:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق