طنجة ..الوقاية المدنية تنقذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة 4 أيام

2022-07-31 / 18:39
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هبة بريس - مكاب طنجة

تمكنت عناصر الوقاية المدنية بطنجة، اليوم الأحد ،من انقاذ قطة ظلت عالقة بأعلى شجرة لمدة تزيد عن أربعة أيام .

وانتبه عدد من المواطنين للقطة العالقة باعلى شجرة على مستوى حي القدس بالقرب من سوق القرب بمنطقة أشناد بطنجة ، ليتم اخطار عناصر الوقاية المدنية التي سارعت الى عين المكان مسخرة جميع امكانياتها لانقاذ القطة .

واستحسنت ساكنة المنطقة ومعها الرأي العام بمدينة طنجة ، هذا العمل النبيل معبرين عن شكرهم لعناصر الوقاية المدنية .

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