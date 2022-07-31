تسجيل 219 اصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات خلال ال24 ساعة بالمغرب

هبة بريس - و م ع

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 219 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 610 أشخاص، فيما تم تسجيل ثلاث وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و674 ألف و289 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و366 ألف و61 شخصا، مقابل 24 مليون و875 ألف و759 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 25 ألف و832 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و260 ألف و978 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و240 ألف و118 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (52)، وطنجة تطوان الحسيمة (40)، والشرق (32)، الدار البيضاء سطات (25)، وسوس ماسة (23)، ومراكش آسفي (21)، وفاس مكناس (17)، ودرعة تافيلالت (5)، والداخلة وادي الذهب (2)، والعيون الساقية الحمراء (1)، وكلميم واد نون (1).

أما بالنسبة لحالات الوفاة فقد تم تسجيل حالتين بجهة درعة تافيلالت، وحالة واحدة بجهة مراكش آسفي ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و237 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 4 آلاف و623 حالة، في حين تم تسجيل 4 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 100 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1,9 في المائة.

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