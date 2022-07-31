المضيق..السلطات تغلق مطاعم لاتحترم شروط السلامة الصحية

2022-07-31 / 18:19
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هبة بريس - مكتب طنجة

أغلقت السلطات المحلية بمدينة المضيق ثلاث مطاعم ثبت عدم احترامها لشروط السلامة الصحية المدرجة في دفتر التحملات.

وبحسب مصادر الجريدة فقد حلت لجنة ولائية مختلطة تضم كل المصالح المعنية بعدد من المطاعم في إطار دورية تفتيشية لمراقبة عناصر الجودة والنظافة في المطاعم المنتشرة في المدينة، حيث وقفت اللجنة على غياب لشروط السلامة الصحية .

ويأتي تحرك السلطات المحلية بمدينة الفنيدق ، تفاعلا مع شكايات عدد من المواطنين بخصوص جشع عدد من المطاعم وانعدام شروط السلامة الصحية ، كما تم ارسال انذارات لمطاعم اخرى.

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تعليق واحد

  1. انعدام النظافة في المطاعم في جل المدن المغربية و أماكن صنع الحلويات بالمخابز .مابالك نجد شعر بالحلول أو عود خشبي صغير أو حتى مسمار الكرافوز و تجد بقايا صراصير بالأحرى تجد صراصير بالمطاعم وهم يشتغلون بوجودها و الخ لاحول ولا قوة إلا بالله

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