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اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجبل الأسود

2022-07-31 / 14:36
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هبة بريس

أفاد معهد الصحة العامة بجمهورية الجبل الأسود، باكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في الجمهورية، وبأن المريض في حالة جيدة.

وأضاف المعهد في بيانه اليوم: “حدد المختبر التابع لقسم التشخيص الجزيئي التابع للمعهد، وبالتعاون مع معهد علم الفيروسات واللقاحات والأمصال تورلاك في بلغراد، الحالة الأولى لمرض جدري القردة. وبذلك أدرج الجبل الأسود في قائمة 79 دولة حيث تم تسجيل هذا المرض”.

وذكر البيان، أنه “تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالمريض والأشخاص المخالطين له لمواجهة انتشار هذا المرض المعدي. كما تم إخطار جميع المؤسسات المختصة وفقا للبروتوكولات الوطنية والدولية. وتشير الحالة المسجلة إلى مواطن من الجبل الأسود يتمتع بصحة عامة جيدة “.

ويشار إلى أنه تم اكتشاف حالات الإصابة بجدري القردة قبل ذلك في معظم البلدان في منطقة غرب البلقان.

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