موجة حر مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب تسجيل موجة حر (ما بين 42 و 47 درجة) من اليوم الأحد إلى غاية يوم الخميس القادم بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه سيتم تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 47 درجة، ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء القادم، بكل من أقاليم وزان وتاونات ومكناس والحاجب وتازة وجرسيف ومولاي يعقوب وصفرو وفاس وسيدي سليمان وسيدي قاسم والخميسات وخريبكة وخنيفرة وبني ملال والفقيه بن صالح وسيدي بنور وبرشيد وسطات وبن سليمان واليوسفية وشيشاوة ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وطاطا وتارودانت وأسا-الزاك والسمارة، وكذا داخل أقاليم الصويرة وآسفي والجديدة وسلا وتمارة-الصخيرات والعرائش والقنيطرة وسيدي إفني وكلميم وأكادير إداوتنان.

وأضافت المديرية، في النشرة ذاتها، أنه سيتم أيضا تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 47 درجة، من يوم الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس القادمين، بداخل أقاليم بوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطانطان.

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