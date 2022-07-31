الدار البيضاء. بحث قضائي في وفاة موقوف في سيارة الشرطة

هبة بريس _ الدار البيضاء

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاحد 31 يوليوز الجاري، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بوفاة شخص كان في حالة تخدير، أثناء خفره على متن سيارة تابعة للشرطة.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق القضائية، بعد ضبطه في حالة تخدير على مستوى أحد ملاعب القرب بمنطقة عين السبع بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تظهر عليه علامات إغماء، استدعت نقله إلى المستشفى حيث وافته المنية.

وقد جرى إيداع جثة المتوفى بمستودع الأموات بالمستشفى المحلي رهن التشريح الطبي لتحديد أسباب الوفاة، بينما تباشر مصالح الشرطة القضائية بحثا قضائيا في هذه النازلة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذا الحادث.

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