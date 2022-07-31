أربع سنوات سجناً لصاحب أكبر مصنع دواء خاص في الجزائر

هبة بريس

أدانت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية رجل الأعمال نبيل ملاح، صاحب أكبر مجمع خاص لتصنيع الدواء بالبلاد، بأربع سنوات سجناً نافذاً، بعد اتهامه بمخالفة قواعد الصرف وتبييض الأموال.

ويأتي النطق بالحكم بعد أسبوع من محاكمة رجل الأعمال والتماس النيابة معاقبته بسبع سنوات سجناً نافذاً في القضية التي تدور وقائعها حول صفقة استيراد أدوية وبيعها لهيئة تابعة لوزارة الصحة.

وواجه رجل الأعمال، الذي يمكث منذ 15 شهراً في الحبس الاحتياطي، تهم تبييض الأموال ومخالفة التشريعات الخاصة بحركة رؤوس الأموال وبيع مواد بالخسارة في السوق، بعد شكوى رفعتها وزارة الصناعة الصيدلانية ضد ملاح بدعوى مخالفته للقوانين

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