تهجم على مغاربة خلال احتفالهم بعيد العرش.. اعتقال زكرياء مومني بكندا
سارعت الشرطة الكندية يوم أمس السبت 30 يوليوز الجاري، الى اعتقال زكرياء المومني بعد تهجمه على جمع غفير من المواطنين المغاربة الذين كانوا بصدد الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد بأحد المتنزهات الطبيعية بمدينة مونتريال الكندية.
زكرياء المومني هاجم المشاركين في هذا الاحتفال، واعتدى على العديد منهم جسديا ولفظيا ، وكان من بين الضحايا نساء، قبل أن تتدخل دوريات الشرطة الكندية وتعمل على توقيفه وخفره نحو أحد مراكز التحقيق والاعتقال.
و تقدم مجموعة من المشاركين في هذه الاحتفالات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل زكرياء المومني بشكايات مباشرة إلى الشرطة الكندية، من بينهم سيدة تم نقلها للمستشفى جراء تبعات هذا الاعتداء.
وينظاف هذا السلوك العدائي الى سجل المومني المثقل بأحكام قضايا الحق العام، بل و تكون حلقة الكذب قد بدأت تضيق حول عنقه وهو الذي اختار التدليس والنصب كسبيل للاغتناء السريع،على ظهر وطنه المغرب
المومني ولأن حسه اجرامي ويبدع في الأبتكارات الإجرامية اختار هذه المرة مهاجمة مغاربة بكندا والإعتداء عليهم والأكيد انه سيواجه كل التهم الموجهة اليه بأكاذيب اعتاد اخراجها وتنميقها على القياس الذي يحب
وسيصعب على المومني وضعه هذه المرة بعما اعلن افراد من الجالية المغربية بالعديد من المقاطعات الكندية لمراسلة وزارة الهجرة الكندية من أجل النظر في إمكانية تعليق قرار منح زكرياء مومني حق الحماية في إطار طلبات اللجوء، وذلك بدعوى أنه لا يشرف كندا، ولا يحترم قوانينها ونظامها الأساسي، ويهدد مصالح مواطنيها وحرية مواطني الجنسيات الأجنبية المقيمة.
6 تعليقات
هذه السيدة اراها في كل الخرجات في اسبانيا ضد البوليساريو في فرنسا في سويسرا
على احد المغاربة الوطنيين الغيورين على بلدهم ان يجعل حدا لهذا الجرد و لو بالعنف لانه يخاف و لا يستحيي عاش الملك الله – الوطن – الملك
يجب على كندا أن تعيده للمغرب من أجل إكرامه بقرعة كوكاكولا حجم كبير
اطالب من السلطات الكندية تقديم هذا الشخص الخاىن للوطن الى السلطات الأمنية المغربية لترتيب الجزاءات المترتبة في حقه لان هذا الفعل يعد اعتذاء على حرية المواطنين المغاربة وفي التعبير عن مشاعرهم وفرحتهم بهذه الذكرى المجيدة والخالدة الا وهي ذكرى عيد العرش المجيد
Zakaria Al moumni était un champion sportif et ça s est mal passé avec Al mekhzen a été torturé je pense que le roi n est pour rien et puis ça s est enlysé est devenu anti
Peut être au début en lui écoutant ça pourrai aboutir à une solution et ne pas le laisser tomber aux des ennemis de la nation
إنه من قوم لا يعقلون الحمقى، لن يخرج منها إلا بعد أمة من السنوات ، الملكية في دم كل مغربي اينما حل و ارتحل و هي تقليد موروث أكثر من 14 قرنا، القانون الكندي خصوصاً و الانجلوسكسوني عموما لا يتساهل مع جراءم المس بالسلامة الجسدية للمواطنين. و ما ظلمونا و لكن كانوا انفسهم يظلمون.