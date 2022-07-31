تهجم على مغاربة خلال احتفالهم بعيد العرش.. اعتقال زكرياء مومني بكندا

هبة بريس _ الرباط

سارعت الشرطة الكندية يوم أمس السبت 30 يوليوز الجاري، الى اعتقال زكرياء المومني بعد تهجمه على جمع غفير من المواطنين المغاربة الذين كانوا بصدد الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد بأحد المتنزهات الطبيعية بمدينة مونتريال الكندية.

زكرياء المومني هاجم المشاركين في هذا الاحتفال، واعتدى على العديد منهم جسديا ولفظيا ، وكان من بين الضحايا نساء، قبل أن تتدخل دوريات الشرطة الكندية وتعمل على توقيفه وخفره نحو أحد مراكز التحقيق والاعتقال.

و تقدم مجموعة من المشاركين في هذه الاحتفالات الذين تعرضوا للاعتداء من قبل زكرياء المومني بشكايات مباشرة إلى الشرطة الكندية، من بينهم سيدة تم نقلها للمستشفى جراء تبعات هذا الاعتداء.

وينظاف هذا السلوك العدائي الى سجل المومني المثقل بأحكام قضايا الحق العام، بل و تكون حلقة الكذب قد بدأت تضيق حول عنقه وهو الذي اختار التدليس والنصب كسبيل للاغتناء السريع،على ظهر وطنه المغرب

المومني ولأن حسه اجرامي ويبدع في الأبتكارات الإجرامية اختار هذه المرة مهاجمة مغاربة بكندا والإعتداء عليهم والأكيد انه سيواجه كل التهم الموجهة اليه بأكاذيب اعتاد اخراجها وتنميقها على القياس الذي يحب

وسيصعب على المومني وضعه هذه المرة بعما اعلن افراد من الجالية المغربية بالعديد من المقاطعات الكندية لمراسلة وزارة الهجرة الكندية من أجل النظر في إمكانية تعليق قرار منح زكرياء مومني حق الحماية في إطار طلبات اللجوء، وذلك بدعوى أنه لا يشرف كندا، ولا يحترم قوانينها ونظامها الأساسي، ويهدد مصالح مواطنيها وحرية مواطني الجنسيات الأجنبية المقيمة.

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