مديرية تعلن تحديد 186231 دافع جديد للضرائب

هبة بريس

كشفت المديرية العامة للضرائب بأن عدد المقاولين الذاتيين تضاعف بأكثر من أربع مرات خلال أربع سنوات، ليبلغ 373.663 في 2021.

وأوضحت المديرية في تقرير حول أنشطتها في 2021، أن “سنة 2021 سجلت 86.023 انخراطا جديدا في نظام المقاول الذاتي. وتم الاقبال على هذا النظام بشدة خاصة بفضل تبسيط إجراءات التسجيل والإلغاء، وتخفيض الضرائب وإمكانية ممارسة النشاط في المنزل. وهكذا فإن عدد المقاولين الذاتيين تضاعف بأكثر من أربع مرات في 4 سنوات، لينتقل من 86169 إلى 373663”.

كما قامت المديرية العامة للضرائب بتحديد 186231 دافع جديد للضرائب برسم عام 2021. ويمثل الأشخاص الذاتيون المهنيون 64٪ من بين عمليات التحديد الجديدة بـ 118762 دافع ضرائب، مقابل 36٪ للأشخاص الاعتباريين (67469)

وفي ما يتعلق برقم التعريف الموحد للمقاولة (ICE)، وهو أداة تحديد موحدة ولتبسيط الإجراءات الإدارية، فقد تم استرداده من قبل 274373 مقاولة في عام 2021.

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