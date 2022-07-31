وكالة الأنباء الجزائرية تنفي وجود قرار رسمي باستئناف التبادل التجاري مع إسبانيا

هبة بريس _ الرباط

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن “الادعاءات” التي تتداولها حاليا بعض وسائل الإعلام حول تراجع مزعوم للجزائر بخصوص علاقاتها التجارية مع إسبانيا، “عارية عن الصحة”، لأنه لم تصدر أي أخبار رسمية، حسبها، بهذا الخصوص عن السلطات أو الهيئات المختصة.

وأبرزت الوكالة التي تمثل الخط الرسمي للدولة، أن “القرارات المتعلقة بالمسائل المالية والتجارية الخاصة بالتزامات الدولة يتم اتخاذها على مستوى مجلس الوزراء، أو من قبل وزارة المالية أو بنك الجزائر و يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية”.

وذكرت أن القرارات التي تخص القضايا المالية والاقتصادية لاسيما تلك التي تخص علاقات الجزائر بشركائها التجاريين تندرج ضمن الصلاحيات الحصرية للدولة، وليس من اختصاص المنظمات المهنية على غرار جمعية البنوك والمؤسسات المالية.

ويشير حديث الوكالة إلى التعليمة الصادرة عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية، والتي أكدت استئناف عمليات التوطين البنكي لعمليات التجارة الخارجية مع إسبانيا، وهو ما استندت عليه أغلب وسائل الإعلام الخاصة في الجزائر والخارج للحديث عن عودة العلاقات التجارية إلى طبيعتها بين البلدين.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0