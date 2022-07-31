إعلام: مقتل أحد أغنياء قائمة فوربس وممول الكتائب المتطرفة الأوكرانية

2022-07-31 / 11:04
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وسائل الإعلام بمقتل أحد أغنياء قائمة فوربس وتاجر الحبوب وممول الكتائب المتطرفة الأوكرانية أليكسي فاداتورسكي جراء صاروخ سقط على قصره في منطقة نيكولاييف.

وقالت وسائل الإعلام نقلا عن رئيس البلدية في نيكولاييف، ألكسندر سينكيفيتش، إن رجل الأعمال الأوكراني أليكسي فاداتورسكي وزوجته توفيا جراء صاروخ سقط على منزلهما في منطقة نيكولاييف، في ليلة 31 يوليو.

ولا تزال تفاصيل الحادث غامضة، فيما قالت وسائل إعلام، إن صاروخا أوكرانيا مضادا للطائرات S-300 سقط على قصر فاداتورسكي.

وأليكسي فاداتورسكي رجل أعمال من قائمة فوربس ومالك أكبر شركة لتجارة الحبوب. وصاحب شركة نيبولون الزراعية، في عام 2021 قدرت ثروته بـ450 مليون دولار

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