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الرئيس الموريتاني يعلن انقاذ حياة طفل ظل عالقا وسط السيول

2022-07-31 / 11:02
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هبة بريس _ متابعة

أعلن الرئيس محمد ولد الغزواني إنقاذ حياة الطفل أحمد ولد أحمدو ولد هدي الذي كان عالقا وسط السيول في مدينة بو امديد وسط البلاد، وهنأ أسرته والشعب الموريتاني بهذه المناسبة.

كما توجه الرئيس ولد الغزواني بالتحية لفرق الإنقاذ، وللسلطات المشرفة على جهودهم التي أدت إلى نجاح عملية الإنقاذ، وذلك في تغريدة على حسابه في تويتر.

وتمت عملية الإنقاذ عبر طائرة عسكرية، وذلك بعد أكثر من 20 ساعة من وجود الطفل بين السيول أعلى السد في بو مديد بولاية العصابة وسط البلاد.

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#الأخبار

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