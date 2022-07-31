معهد : الملك يؤكد دور المرأة في التنمية السوسيو-اقتصادية
أبرز عبد الحفيظ ولعلو، نائب رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، السبت، 30 يوليوز 2022، إلى الأمة بمناسبة الذكرى الـ 23 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين، يؤكد أهمية دور المرأة في التنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
وأوضح ولعلو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك أشار إلى أن مدونة الأسرة تقوم على مكوناتها الثلاثة، والتي تتمثل في المرأة والرجل والأطفال، وأن الوقت قد حان لتجاوز بعض السلبيات ومراجعة بعض بنود المدونة، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية.
من جهة أخرى، أشار ولعلو إلى أن جلالة الملك تطرق للمجهودات الجبارة التي قام بها المغرب لمواجهة الوباء وآثاره السلبية على العديد من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم الدولة مساعدات للأسر المحتاجة، مذكرا جلالته بالورش الكبير المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأضاف ولعلو أن الخطاب الملكي سلط الضوء على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر منه بلادنا في ظل التوترات الدولية، والجفاف المسجل هذه السنة، حيث أكد جلالته في هذا السياق، على ضرورة تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.
وفي ما يخص العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، أبرز ولعلو أن الخطاب الملكي ذكر بالعلاقات التاريخية وروابط الصداقة المتينة بين الشعبين، والتي لا يمكن أبدا للحدود المصطنعة أو الأزمات الظرفية أن تمس تفاهمهما وتعلقهما بعمقهما المغاربي.
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عقب طرح خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده بشأن مضامين مدونة الأسرة حول التغيرات واقرارات بوجود عواقب وخيمة في مسيرة المرأة وكيف يمكن اصلاحها ومعالجتها.
المرأة المغربية واعطاء لها حقوقها الشرعية لازالت تعاني من نقص في جميع القطاعات بالمغرب ولاسيما في القطاع التعليم والصحة..
شدد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على الالتزام بحقوق المرأة المغربية كما حرص على التوازن بين الجنسين والأطفال.
للنهوض إلى مغرب أفضل بكثير من السابق يجب ان تكون هناك المصداقية والشفافية وروح وطنية شاملة الأمانة المالية والمسؤولية التضامنية مع النساء اللواتي حققن منجزات هامة في المغرب وخارجه…
إن المدونة بالوضع الحالي في المغرب لازالت صعبة جدا وذالك راجع في حقوق المرأة وواجبتها كمراة وكزوجة…. والكلام كثير والسكوت أحسن بكثير…
أقول أن الرجل هو المسؤول الاول عن الإنفاق على أطفاله وليس المرأة هي من تتحمل مسؤوليتها لوحدها …
أين هي حقوق المرأة في مؤسسة الزواج ؛ حقها مهضومة لحد الآن..ولا أحدا يحرك ساكنة…ملكنا الغالي يعمل مجهودات جبارة من أجل حماية المرأة ولكن للاسف الشديد هناك من يدمر حقوقها………
للدخول الى مرحلة جديدة ورئية مستقبلية للمغرب يجب ان تكون هناك المصداقية والشفافية والوفاء والالتزام بالوعود ووووو.
كيف يعقل ان تكون هناك مساواة مع الرجل على علم ان الرجال لحد الآن مازال يعنفها ويطرح سلطته عليها أين هي هذه المساواة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الزوجة تفني كل مجهوداتها من أجل نجاح زواجها لهذا يجب على المدونة ان توضح الأمور وتعطي رئية واضحة لقواعد مؤسسة الزواج.
في نظري كل ما يتعلق بالمرأة يجب ان يخضع لتصنيفها واعطائها مكانة خاصة بالاخص تحسين وضعيتها واصلاحها في المجتمع المغربي حالياً…
يجب أن يكون إصلاح جذري لحل مشاكل المرأة القروية التي اصبحت مهملة..
بجب النهوض بتغير منهجية مهمة تعود بالنفع على المرأة بما فيها الاليات بعدم التميز بين المرأة والرجل وخاصة نحن نفتقر في مؤشرات لتاهيل في مجال الصحة والتعليم ووووو
إنها تعديلات جديدة ورئية مستقبلية تستخدم المناصفة بين الجنسين الذي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في خطابه السامي..
كان واضحا في خطابه السامي ورسالة ودعوة صريحة لتنزيل مداونة الأسرة ولا يرتبط بالمرأة وحدها وإنما الرجل والاطفال ويبقى الامل في تحقيق العدالة ومحاربة التميز العنصري.
خطة طاكتيكية تستهدف توفير متطلبات المرأة المغربية بستفادها في حقوقها الشرعية وحفظ كرامتها في المجتمع المغربي مع مساواة بينها وبين الرجل وتنصيفها…
خلاصة القول أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه والآن رئية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية تشكل السيادة المرأة المغربية.
أنا ككوني امرأة مغربية ارفع أغلى التهاني والتبريكات بمناسبة عيد العرش العظيم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وأطال آلله في عمره وحفظه لشعبه واسرته الملكية ..
بهذه المناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أكد ملكنا الغالي الحنون الذي يسعى لتثبيت المناصفة بين الجنسين وتعزيز التعاون وتطوير الاستثمارات بين المرأة والرجل ونتمنى ان تكون هناك قيم الدين الاسلامي من أجل تحقيق العدالة…
خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله خطاب في المستوى المطلوب حيث أعطى رسالة واضحة وجيدة من أجل الاندماج بين الرجل والمرأة ولن ينسى كذالك حقوق الاطفال.