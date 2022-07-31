A firefighter sprays water with a hose as a forest fire rages near Ksar el-Kebir in the Larache region, on July 15, 2022. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

الجزائر واليونان.. ما حقيقة الصور المتداولة عن حرائق المغرب؟

2022-07-31 / 10:39
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هبة بريس _ وكالات

انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي صور للحرائق المشتعلة في عدة مناطق بالمغرب، تظهر النيران في مناطق جبلية وريفية.

وأرفقت المنشورات بتعليق يقول: إن “الصور تظهر حريقا في منطقة غفساي الواقعة في شمال المغرب”.

وخلال الأيام الماضية واصلت فرق الإطفاء المغربية جهودها لاحتواء حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من مناطق المملكة، بدعم من طائرات الإطفاء.

وبعد التحقق من الصور، تبين عدم صحتها، وإحداها قديمة وتعود لحرائق وقعت في الجزائر في العام 2021 كانت قد نشرتها وكالة رويترز.

والصورة الثانية المتداولة تظهر أيضا عددا من الأشخاص ينظرون إلى حريق مشتعل على مقربة منهم، التقطها مصور وكالة فرانس برس في اليونان، في 2021.


وتسببت حرائق الغابات التي اندلعت في بؤر عدة شمالي المغرب بمقتل أربعة أشخاص منذ منتصف يوليو.

وقال وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي إن المساحة الإجمالية المتضررة من الحرائق الأخيرة في مناطق عدة في شمال المغرب تجاوزت أكثر من 10 آلاف هكتار

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