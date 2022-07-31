أكثر من 20 ساعة.. طفل موريتاني عالق يصارع السيول

2022-07-31 / 10:04
0
هبة بريس

أكمل طفل بو امديد أحمد ولد أحمدتو ولد هدي 20 ساعة وسط مياه السيول المتدفقة في سد بو امديد بولاية العصابة وسط موريتانيا دون أن تفلح جهود الإنقاذ التي قيم بها حتى الآن في إخراجه، وذلك على الرغم من تراجع منسوب المياه نسبيا خلال الساعات الماضية.

وقالت صحف موريتانية انه رغم وصول وحدات من الحماية المدنية، وأخرى عسكرية وأمنية، إلا أن الجهود التي قيم بها لم تنجح في إخراج الطفل الذي يوجد في منقطة تبعد نحو 700 كلم من العاصمة نواكشوط.

واشارت نفس المصادر ان جهود الساكنة، والجماهير التي تدفقت على المكان من القرى المجاورة انصبت في محاولة إيصال الغذاء للطفل، حيث لجأوا لرمي بعض التفاح في محيطه، ليتمكن من التقاط بعضها ليلة البارحة.

وقالت نفس المصادر ان الجماهير المتواجدة بعين المكان تحدتث مع الطفلى بصوت مرتفع، وإثارة الأصوات المرتفعة في المحيط خشية أن يغلبه النوم خلال ساعات الليل.

وطاف مقطع قصير من والده صفحات التواصل في موريتانيا، وهو يخاطب الطفل بلقبه ويحثه على عدم النوم قائلا: “شبو لا تركد.. شبو لا تركد.. فالإنقاذ سيصل قريبا”، وتحول إلى هاشتاك لدى العديد من الصفحات

وتتالت النداءات خلال الساعات الماضية من داخل البلاد وخارجها لإنقاذ الطفل العالق في عمق السيول، حيث تمكن من الصعود على حاجز إسمنتي خفف من خطر السيول، حين داهمه هو السيل هو وعدد من أصدقائه خلال السباحة في المنطقة، التي عرفت أمس انهمار أمطار تجاوز حاجز 100 متر في العديد من المناطق.

وفشلت فرقة الإنقاذ التي وصلت المكان في إخراجه، وقال السكان إن قائدها كاد يغرق خلال المحاولة التي قامت بها الفرقة لإنقاذ الطفل.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كنتاكي في الولايات المتحدة

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كنتاكي في الولايات المتحدة

2022-07-30 / 23:22
Photo of إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية في أقل من 10 أيام

إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا للمرة الثانية…

2022-07-30 / 20:33
Photo of بيدرو سانشيز يدعو الاسبان إلى التوقف عن ارتداء أربطة العنق لتوفير الطاقة

بيدرو سانشيز يدعو الاسبان إلى التوقف عن ارتداء أربطة…

2022-07-30 / 19:28
Photo of اسبانيا ..مصادرة طنين من الحشيش على متن قاربين ترفيهيين

اسبانيا ..مصادرة طنين من الحشيش على متن قاربين ترفيهيين

2022-07-30 / 18:45
Photo of إسبانيا تعلن عن تسجيل ثاني حالة وفاة بجدري القردة

إسبانيا تعلن عن تسجيل ثاني حالة وفاة بجدري القردة

2022-07-30 / 17:00
Photo of إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بجدري القرود

إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بجدري القرود

2022-07-30 / 10:37
Photo of السعودية.. بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

السعودية.. بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

2022-07-30 / 10:10
Photo of إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر

2022-07-30 / 09:40
Photo of السلفادور ..ريادة الملك أثمرت ” وتيرة نمو ” متسارعة لمشاريع التنمية بالمغرب

السلفادور ..ريادة الملك أثمرت ” وتيرة نمو ” متسارعة…

2022-07-29 / 23:17
Photo of مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا

مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا

2022-07-29 / 22:31

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق