جرسيف ..غياب قائد هوارة يعرقل مصالح الساكنة وعامل الإقليم يتفرج

هبة بريس _ الرباط

توصلت هبة بريس بالعشرات من الشكايات تتحدث عن غياب قائد هوارة اولاد رحو وهو الغياب الذي يساهم في تأخير مصالح الساكنة خاصة في كل ما يتعلق بالرخص .

وتسجل الشكايات انه مند رحيل القائد السابق بقي مقر ” القيادة ” ملازما للفراغ حيث يشار الى ان التوقيع على الرخص قد يدوم لأشهر وهو وضع استشنائي وصف بالغير المقبول

وامام هذا الوضع الغير الطبيعي لجأ المواطن بقيادة هوارة للبحث عن الارقام الهاتفية لبعض المسؤولين للإلتقاء بهم خارج مقر عمالة جرسيف لتسهيل عملية الحصول على الرخص وذلك في ظل غيابهم عن مقر عملهم مايطرح السؤال ..ماذا يعني ان يتفرج عامل اقليم على كل هذه الخروقات دون ان يحرك ساكنا ؟

والى متى سيظل هذا الوضع مسموحا به رغم كل السللف ذكره؟ وهل سيعمل عامل الإقليم على تصحيح الوضع أم أن حدار لقمان ستسمر على حالها ؟

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