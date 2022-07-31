جرسيف ..غياب قائد هوارة يعرقل مصالح الساكنة وعامل الإقليم يتفرج

2022-07-31 / 09:46
0
هبة بريس _ الرباط

توصلت هبة بريس بالعشرات من الشكايات تتحدث عن غياب قائد هوارة اولاد رحو وهو الغياب الذي يساهم في تأخير مصالح الساكنة خاصة في كل ما يتعلق بالرخص .

وتسجل الشكايات انه مند رحيل القائد السابق بقي مقر ” القيادة ” ملازما للفراغ حيث يشار الى ان التوقيع على الرخص قد يدوم لأشهر وهو وضع استشنائي وصف بالغير المقبول

وامام هذا الوضع الغير الطبيعي لجأ المواطن بقيادة هوارة للبحث عن الارقام الهاتفية لبعض المسؤولين للإلتقاء بهم خارج مقر عمالة جرسيف لتسهيل عملية الحصول على الرخص وذلك في ظل غيابهم عن مقر عملهم مايطرح السؤال ..ماذا يعني ان يتفرج عامل اقليم على كل هذه الخروقات دون ان يحرك ساكنا ؟

والى متى سيظل هذا الوضع مسموحا به رغم كل السللف ذكره؟ وهل سيعمل عامل الإقليم على تصحيح الوضع أم أن حدار لقمان ستسمر على حالها ؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طقس الأحد… أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الأحد… أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-31 / 09:08
Photo of الملك محمد السادس : المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة كورونا “بطريقة فريدة”

الملك محمد السادس : المغرب تمكن من تدبير تأثير…

2022-07-30 / 22:49
Photo of الملك محمد السادس : العراقيل المقصودة أخطر ما يواجه تنمية البلاد

الملك محمد السادس : العراقيل المقصودة أخطر ما يواجه…

2022-07-30 / 22:20
Photo of الملك محمد السادس : بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل حراما أو أحرم حلالا

الملك محمد السادس : بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل…

2022-07-30 / 21:29
Photo of الملك محمد السادس : في مغرب اليوم لايمكن ان تحرم المرأة من حقوقها

الملك محمد السادس : في مغرب اليوم لايمكن ان…

2022-07-30 / 21:06
Photo of حريق هائل يأتي على أزيد من 40 سيارة بمستودع لمجاعرة ضواحي وزان

حريق هائل يأتي على أزيد من 40 سيارة بمستودع…

2022-07-30 / 20:21
Photo of “بعدما توعد المطالبين بتخفيض اسعار المحروقات”..”ميدراديو” تعتذر عن تصريحات الدريبي

“بعدما توعد المطالبين بتخفيض اسعار المحروقات”..”ميدراديو” تعتذر عن تصريحات…

2022-07-30 / 19:56
Photo of طنجة.. أخصائيون وأكاديميون يناقشون :” اضطراب طيف التوحد ورهانات الادماج”

طنجة.. أخصائيون وأكاديميون يناقشون :” اضطراب طيف التوحد ورهانات…

2022-07-30 / 19:13
Photo of تسجيل وفاة واحدة و354 إصابة بكورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

تسجيل وفاة واحدة و354 إصابة بكورونا بالمغرب خلال 24…

2022-07-30 / 18:16
Photo of البيضاء: الاستماع إلى أمنيين ومسؤولين في ملف تكوين عصابة إجرامية

البيضاء: الاستماع إلى أمنيين ومسؤولين في ملف تكوين عصابة…

2022-07-30 / 16:52

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق