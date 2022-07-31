طقس
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طقس الأحد… أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-31 / 09:08
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هبة بريس _ و م ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ليوم الأحد، أن يبقى الطقس حارا بكل من منطقة سوس والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية.

ومن المرتقب أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية وقطرات مطرية جد خفيفة فوق السواحل الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية، فضلا عن تمركز سحب غير مستقرة مرفوقة ببعض القطرات المطرية وبرعد متفرق فوق مرتفعات الأطلس المتوسط والريف والمنطقة الشرقية، حيث قد تمتد بعد ذلك نحو مناطق السايس ووالماس وهضاب الفوسفاط.

وسيلاحظ ظهور سحب أخرى ذات أصل مداري فوق جنوب الأقاليم الصحراوية مع نزول بعض القطرات المطرية وبروز رعد متفرق، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بالجنوب الشرقي للبلاد وبمرتفعات الأطلسين الكبير و الصغير.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بكل من المنطقة الشرقية والسايس ووادي ملوية وسهول تادلة والرحامنة ومنطقة سوس والشياظمة وهضاب الفوسفاط، وستكون ما بين 16 و22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة، خلال النهار، فستكون في ارتفاع. وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.

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