ارتفاع عدد ضحايا فيضانات كنتاكي في الولايات المتحدة

هبة بريس - وكالات

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات العارمة التي دمرت مناطق واسعة من الأجزاء الشرقية لولاية كنتاكي الأمريكية، يوم السبت، إلى 25 قتيلا، في حصيلة مرشحة للارتفاع.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية عن حاكم كنتاكي، آندي بيشير، قوله إن “عدد قتلى الفيضانات في الولاية ارتفع من 15 إلى 25 شخصا على الأقل”.

وأضاف المسؤول المحلي أن “حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع”.

واجتاحت الفيضانات المفاجئة القياسية قرى جبال الأبلاش بكاملها خلال الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تصل الفيضانات إلى ذروتها، السبت، وسط تحذيرات من وقوع المزيد من العواصف مطلع الأسبوع المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم الجمعة حالة الطوارئ في كنتاكي من أجل تسهيل المساعدة الفيدرالية.

وبقي أكثر من 23 ألفا من سكان كنتاكي دون كهرباء، ولا تزال العديد من المقاطعات خدمة المياه.

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