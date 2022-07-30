جنوب أفريقيا ..مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء

هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا اليوم الجمعة (29 يوليوز 2022) أن مسلحين اقتحموا موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب البلاد واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير.

وقال وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي للصحافيين إنّ العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.

وأشار إلى أنّ الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهنّ بين 18 و35 سنة، لافتاً إلى أنّ إحداهنّ تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال، فيما واجهت أخرى اغتصاباً من ثمانية رجال. كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وأوضح الوزير أنّ ثلاثة من نحو 20 مشتبه بهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع أمس الخميس في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

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