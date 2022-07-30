South African Police Service (SAPS) officers enforce a perimeter around a crime scene as pathalogical investigators inspect the crime scene where 14 people where shot dead in a tavern as a forensic team investigates in Soweto on July 10, 2022. - Fourteen people were killed during a shootout in a bar in Soweto police said on July 10, 2022. Police lieutenant Elias Mawela said that they were called in the early hours in the morning, around 12:30am after the shooting overnight Saturday and Sunday. When police arrived at the scene, 12 people were confirmed dead. 11 others were taken to hospital with wounds but two later died, raising the death toll to 14. (Photo by EMMANUEL CROSET / AFP)

جنوب أفريقيا ..مسلحون يقتحمون موقع تصوير ويغتصبون ثماني نساء

2022-07-30 / 22:07
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هبة بريس - وكالات

أعلنت شرطة جنوب إفريقيا اليوم الجمعة (29 يوليوز 2022) أن مسلحين اقتحموا موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب البلاد واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير.

وقال وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي للصحافيين إنّ العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.

وأشار إلى أنّ الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهنّ بين 18 و35 سنة، لافتاً إلى أنّ إحداهنّ تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال، فيما واجهت أخرى اغتصاباً من ثمانية رجال. كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وأوضح الوزير أنّ ثلاثة من نحو 20 مشتبه بهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع أمس الخميس في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

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تعليق واحد

  1. بلاد السيبة و الوسخ ما حكمو حتى بلادهم و قال ليك باغيين يدعمو بيزات

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