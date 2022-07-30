الملك محمد السادس : ندعو للتصدي بكل حزم لمضاربات السوق والتلاعب بالأسعار

2022-07-30 / 21:49
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هبة بريس - الرباط

دعا الملك محمد السادس الى تعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

وأضاف الملك محمد السادس في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 23 لتربع جلالته على العرش ، أنه رغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.

وأضاف جلالته :”ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.”

وجاء في الخطاب الملكي :”هنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.”

وأردف جلللة الملك قائلا :”لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.”

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تعليق واحد

  1. التضارب والغلاء في كل شيء الخضر والمحروقات لم نعد نثق فيهم يا صاحب الجلالة اعطي اوامرك الصارمة انها الفوضى بعينها

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