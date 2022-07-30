الملك محمد السادس يدعو الجزائر لبناء علاقات ثنائية أساسها الثقة وحسن الجوار

هبة بريس - الرباط

دعا الملك محمد السادس ، الجزائر الى بناء علاقات ثنائية أساسها حسن الجوار والثقة المتبادلة.

وأضاف الملك محمد السادس ، في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 23 لتربع جلالته على العرش ، التزام المغرب بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصه المتواصل، على معالجة أولويات المملكة، على الصعيدين الجهوي والدولي.

وفي هذا الإطار،أضاف جلالة الملك ” أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.” مضيفا :” بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.”

اردق جلالته :” وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.”

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