الملك محمد السادس : بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل حراما أو أحرم حلالا

هبة بريس - الرباط

دعا الملك محمد السادس الى تمكين المراة المغربية من جميع حقوقها كما ينص على ذلك الدستور المغربي .

وعرج الملك محمد السادس في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على العرش، على العقبات التي تحول دون تنزيل مدونة الاسرة ، مشددا على ضرورة التزام الجميع مع مقتضيات المدونة القانونية.

وأضاف الملك محمد السادس أنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا.

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