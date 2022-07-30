الملك محمد السادس : بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل حراما أو أحرم حلالا
هبة بريس - الرباط
دعا الملك محمد السادس الى تمكين المراة المغربية من جميع حقوقها كما ينص على ذلك الدستور المغربي .
وعرج الملك محمد السادس في خطاب موجه للامة بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على العرش، على العقبات التي تحول دون تنزيل مدونة الاسرة ، مشددا على ضرورة التزام الجميع مع مقتضيات المدونة القانونية.
وأضاف الملك محمد السادس أنه بصفته أميرا للمؤمنين لا يمكنه أن يحل حراما ولا أن يحرم حلالا.
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تعليق واحد
من خادمة الاعتاب الشريفة اهنيء جلالة الملك بذكرى تربعه على عرش اسلافه المنعمين واطلب من الله ان يعجل بشفائه ويدخل هذا الشهر المبارك عليه وعلى جميع المسلمين باليمن والسعادة
بالنسبة لخطاب جلالةالملك اي امراة يتكلم عنهامع العلم انني ارملةمقاوم رحمه الله ولم يستفذ من التعويضات كسائر المقاومين ولم يلفت لنا الانتباه بصفة نهائية حاصلين على بطاقة مقاوم مع العلم انالمرحوم زوجي متقاعد بالوظيفة العمومية محرر قضائي سلم 8الرتبة10 والراتب الشهري الذي احصل عليه كتقاعدارمل هو 945درهم ربع تاعد المرحوم لانه تقعد بنصف تقاعد لماذا سيكفيني وسني يفوق
65سنة غير قادرة على اي عمل نريد مراجعة رواتب اراملمتقاعديما قبل التسعينات مع العلم انني اعيش تظلماتمثل فاتورة الماء التي كنت اوديثمنهايصل إلى 500 درهموفاتورة الكهرباء250درهم كم يبقي لي ان اشد به رمق جوعي ولماذا اؤدي هذه الاثمنة في فاتورتي الماءوالكهرباء اذا كان المتحدث جاهلا فعلى المستمع ان يكون عاقلا لم يبقى لي سوى200درهم الخبز والشايلاغبر وكيف يمكنني ان استهلك هذا الاستهلاكادمرجو منكم ياجلالة الملك مراجعةرواتب الارامل التي ضحت مع خدامكم الاوفياء