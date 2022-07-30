الملك محمد السادس : في مغرب اليوم لايمكن ان تحرم المرأة من حقوقها

هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ان عيد العرش المجيد يشكل تجديدا لروابط البيعة بين الشعب والعرش العلوي ، مضيفا ان هذه الذكرى تاتي في ظروف استثنائية تتنمل في استمرار العمل بالتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا .

واضاف الملك في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على العرش ان مغرب التقدم والكرامة لن يتم الا بمشاركة جميع فئات المجتمع المغربي خاصة المراة ،حيث ان المغرب عمل جاهدا على اعطائها المكانة التي تستحقها .

واردف جلالته ان دستور 2011 جاء ليكرس مكانة المراة واعطائها حقوقها القانونية والشرعية حيث لايمكن ان تحرم المراة من حقوقها في مغرب اليوم .

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