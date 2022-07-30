الملك محمد السادس : في مغرب اليوم لايمكن ان تحرم المرأة من حقوقها

2022-07-30 / 21:06
0
هبة بريس - الرباط

قال الملك محمد السادس ان عيد العرش المجيد يشكل تجديدا لروابط البيعة بين الشعب والعرش العلوي ، مضيفا ان هذه الذكرى تاتي في ظروف استثنائية تتنمل في استمرار العمل بالتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا .

واضاف الملك في خطاب موجه للأمة بمناسبة الذكرى 23 لتربعه على العرش ان مغرب التقدم والكرامة لن يتم الا بمشاركة جميع فئات المجتمع المغربي خاصة المراة ،حيث ان المغرب عمل جاهدا على اعطائها المكانة التي تستحقها .

واردف جلالته ان دستور 2011 جاء ليكرس مكانة المراة واعطائها حقوقها القانونية والشرعية حيث لايمكن ان تحرم المراة من حقوقها في مغرب اليوم .

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك محمد السادس : المغرب تمكن من تدبير تأثير أزمة كورونا “بطريقة فريدة”

الملك محمد السادس : المغرب تمكن من تدبير تأثير…

2022-07-30 / 22:49
Photo of الملك محمد السادس : العراقيل المقصودة أخطر ما يواجه تنمية البلاد

الملك محمد السادس : العراقيل المقصودة أخطر ما يواجه…

2022-07-30 / 22:20
Photo of الملك محمد السادس : بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل حراما أو أحرم حلالا

الملك محمد السادس : بصفتي أميرا للمؤمنين لن أحل…

2022-07-30 / 21:29
Photo of حريق هائل يأتي على أزيد من 40 سيارة بمستودع لمجاعرة ضواحي وزان

حريق هائل يأتي على أزيد من 40 سيارة بمستودع…

2022-07-30 / 20:21
Photo of “بعدما توعد المطالبين بتخفيض اسعار المحروقات”..”ميدراديو” تعتذر عن تصريحات الدريبي

“بعدما توعد المطالبين بتخفيض اسعار المحروقات”..”ميدراديو” تعتذر عن تصريحات…

2022-07-30 / 19:56
Photo of طنجة.. أخصائيون وأكاديميون يناقشون :” اضطراب طيف التوحد ورهانات الادماج”

طنجة.. أخصائيون وأكاديميون يناقشون :” اضطراب طيف التوحد ورهانات…

2022-07-30 / 19:13
Photo of تسجيل وفاة واحدة و354 إصابة بكورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

تسجيل وفاة واحدة و354 إصابة بكورونا بالمغرب خلال 24…

2022-07-30 / 18:16
Photo of البيضاء: الاستماع إلى أمنيين ومسؤولين في ملف تكوين عصابة إجرامية

البيضاء: الاستماع إلى أمنيين ومسؤولين في ملف تكوين عصابة…

2022-07-30 / 16:52
Photo of تطوان: توزيع إعانات مالية على المتضررين من الحرائق

تطوان: توزيع إعانات مالية على المتضررين من الحرائق

2022-07-30 / 16:39
Photo of موازاة و فصل الصيف.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بمضيق-فنيدق

موازاة و فصل الصيف.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي…

2022-07-30 / 16:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق