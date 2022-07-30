حريق هائل يأتي على أزيد من 40 سيارة بمستودع لمجاعرة ضواحي وزان

هبة بريس – مكتب طنجة

اندلع حريق هائل مساء اليوم السبت 30 يوليوز ، بمستودع السيارات بجماعة لمجاعرة عين الدريح التابعة ترابيا لاقليم وزان .

وبحسب مصادر محلية فقد أتى الحريق على أزيد من 40 سيارة كانت مركونة بمستودع الجماعة المذكورة، حيث تتواصل المجهودات لاخماد الحريق من قبل مواطنين .

وتجهل الى حدود كتابة هذه الأسطر أسباب اندلاع هذا الحريق ، في انتظار التحاق عناصر الاطفاء .

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