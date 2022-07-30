حريق هائل يأتي على أزيد من 40 سيارة بمستودع لمجاعرة ضواحي وزان
هبة بريس – مكتب طنجة
اندلع حريق هائل مساء اليوم السبت 30 يوليوز ، بمستودع السيارات بجماعة لمجاعرة عين الدريح التابعة ترابيا لاقليم وزان .
وبحسب مصادر محلية فقد أتى الحريق على أزيد من 40 سيارة كانت مركونة بمستودع الجماعة المذكورة، حيث تتواصل المجهودات لاخماد الحريق من قبل مواطنين .
وتجهل الى حدود كتابة هذه الأسطر أسباب اندلاع هذا الحريق ، في انتظار التحاق عناصر الاطفاء .
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تعليق واحد
40 سيارة لجماعة قروية ؟ ما هذا التبدير و سوء التدبير، إضافة لهذا ، اجراءات السلامة منعدمة و الاهمال واضح.لماذا لم تتم السيطرة على الحريق عند حلوله في السيارات الأولى ؟
المستشارون لا يهمهم سوى السيارات مع البنزين وباقي المجانيات.