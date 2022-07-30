“بعدما توعد المطالبين بتخفيض اسعار المحروقات”..”ميدراديو” تعتذر عن تصريحات الدريبي

2022-07-30 / 19:56
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هبة بريس - الرباط

أصدرت إذاعة “ميد راديو” بيان اعتذار لمستمعيها ، عن تصريحات أدلى بها منشط برنامج “بكل وضوح”، مبارك الدريبي، والتي توعد فيها المطالبين بتخفيض أسعار المحروقات بالمتابعة.

وقال بيان اذاعة “ميد راديو” ان تصريحات المامون الدرسبي بخصوص قضايا ومستجدات سياسية ، هي اجتهاد شخصي واسلوب خاص بمنشط برنامج “بكل وضوح “.

واضاف بيان اذاعة “ميدراديو” أنه وبناء على هذه الحالة، فهي تملك ما يكفي من الشجاعة الأخلاقية للاعتذار عن الارتباك الذي حصل في التزامها الدائم بقيم الحياد والاستقلالية واحترام جميع وجهات النظر التي تطرحها فضاءات النقاش العمومي.

يذكر أن الدريبي في حلقة الأسبوع الجاري، من برنامجه المذكور هدد مروجي الهاشتاغ المثير للجدل الذي يطالب بخفض سعر المحروقات بالمتابعة لكونهم يرتكبون جريمة “عصيان الطاعة العمومية” بحسب تعبيره .

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‫5 تعليقات

  4. لمادا لاتخرج الى الشارع وتهددهم مباشرة .راها وصلت لعظم يا العياشة.كل من هو ضد الشعب مشري وبياع.

  5. هذا الشخص لا اطيقه منذ سنوات. لا اسلوب لا افكار و لا علم يعطيه للمستمعين.. مجرد بيدق و بوق لبعض الجهات. ليست المرة الاولى التي يعارض فيها راي الشارع و يصطف مع اسياده…

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