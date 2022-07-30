بيدرو سانشيز يدعو الاسبان إلى التوقف عن ارتداء أربطة العنق لتوفير الطاقة

هبة بريس - وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، العاملين في القطاعين العام والخاص إلى التوقف عن ارتداء أربطة العنق، كإجراء لتوفير الطاقة في الوقت الذي تواجه البلاد موجة حراة.

وقال سانشيز إن حكومته ستتبنى، يوم الاثنين، إجراءات “عاجلة” لتوفير الطاقة، وذلك مع سعي الدول الأوروبية لتصبح أقل اعتمادًا على الغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ووصلت درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 36 درجة مئوية في مدريد و39 درجة مئوية في إشبيلية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أوروبا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

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