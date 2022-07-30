بيدرو سانشيز

بيدرو سانشيز يدعو الاسبان إلى التوقف عن ارتداء أربطة العنق لتوفير الطاقة

2022-07-30 / 19:28
0
هبة بريس - وكالات

دعا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، العاملين في القطاعين العام والخاص إلى التوقف عن ارتداء أربطة العنق، كإجراء لتوفير الطاقة في الوقت الذي تواجه البلاد موجة حراة.

وقال سانشيز إن حكومته ستتبنى، يوم الاثنين، إجراءات “عاجلة” لتوفير الطاقة، وذلك مع سعي الدول الأوروبية لتصبح أقل اعتمادًا على الغاز الروسي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

ووصلت درجات الحرارة يوم الجمعة إلى 36 درجة مئوية في مدريد و39 درجة مئوية في إشبيلية.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شهدت أوروبا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اسبانيا ..مصادرة طنين من الحشيش على متن قاربين ترفيهيين

اسبانيا ..مصادرة طنين من الحشيش على متن قاربين ترفيهيين

2022-07-30 / 18:45
Photo of إسبانيا تعلن عن تسجيل ثاني حالة وفاة بجدري القردة

إسبانيا تعلن عن تسجيل ثاني حالة وفاة بجدري القردة

2022-07-30 / 17:00
Photo of إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بجدري القرود

إسبانيا تؤكد أول حالة وفاة بجدري القرود

2022-07-30 / 10:37
Photo of السعودية.. بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

السعودية.. بدء مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة

2022-07-30 / 10:10
Photo of إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر

إيلون ماسك يرفع دعوى قضائية مضادة ضد تويتر

2022-07-30 / 09:40
Photo of السلفادور ..ريادة الملك أثمرت ” وتيرة نمو ” متسارعة لمشاريع التنمية بالمغرب

السلفادور ..ريادة الملك أثمرت ” وتيرة نمو ” متسارعة…

2022-07-29 / 23:17
Photo of مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا

مقتل ثمانية أشخاص جراء تحطم مروحية إنقاذ في جورجيا

2022-07-29 / 22:31
Photo of مالي.. صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء

مالي.. صدور مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء

2022-07-29 / 20:37
Photo of اعتقال مدرب رياضي سويدي بسبب مزحة

اعتقال مدرب رياضي سويدي بسبب مزحة

2022-07-29 / 19:07
Photo of مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فتى فلسطيني برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

2022-07-29 / 18:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق