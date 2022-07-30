لماذا اختار النظام الجزائري تاريخ احتفال المغرب بعيد العرش لتدشين استغلال منجم الجبيلات ؟

2022-07-30 / 19:04
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هبة بريس - الرباط

أعلنت الجزائر عن بدء استغلال منجم غار جبيلات، أكبر منجم للحديد في البلاد، في منطقة تندوف بالقرب من الصحراء المغربية ، بعد أن ظل هذا المنجم معطل الاستغلال لمدة اربعة عقود .

بيان لوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية قال أنّها افتتحت المنجم الضخم للحديد بغار جبيلات بشراكة جزائرية صينية، والذي تقدر احتياطاته بثلاثة مليارات طن ، في الوقت الذي تطرح فيه علامات استفهام كبرى بخصوص توقيت اختيار النظام الجزائري لتاريخ ال30 من يوليو،يوم الاحتفال بعيد العرش في المغرب، لتدشين استغلال هذا المنجم .

تدشين الكابرانات لاستغلال هذا المنجم يعد خرقا للاتفاقية الموقعة مع المغرب عام 1972 و المسجلة لدى الأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي ، وقد وقعها عن المغرب الملك الراحل الحسن الثاني و عن الجزائر الرئيس الراحل الهواري بومدين، وتقضي بالتقيد بمبادئ حسن الجوار و استغلال مشترك للمنجم على أن يتم التصدير عبر الموانئ المغربية باعتبار مدينة تندوف أقرب للمغرب، و هذا ما يفسر بقاء المنجم نائما طوال السنوات الطويلة الماضية .

وبعدما اكتشفت فرنسا النفط و الغاز في الجزائر، كانت قد اكتشفت أيضا كميات هائلة من الحديد في غار الجبيلات بمنطقة تندوف التي كانت ارضا مغربية، قبل ان يقتطعها الفرنسيون لصالح الجزائر ، حيث انه طوال السنوات الماضية كانت معظم الدول تتهرب من ابرام اتفاقيات مع الجزائر لاستغلال هذا المنجم .

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‫6 تعليقات

  1. لو فعلا اقتطعتها فرنسا وفعلا تندوف مغربية وفعلا هناك اتفاقية للاستغلال المشترك ماذا ينتظر المغرب اذن

  2. Le Maroc doit impérativement savoir qu’il a un voisin qui ne respecte rien
    Accord ou pas accord l’Algerie un pays de salopards
    Donc il faut se méfier

  3. Il faut y penser dès maintenant à développer un projet de lignes ferroviaire au sud du Maroc
    El mahbas , Samara, Laayoune, Dakhla et une connection sur le port de Dakhla
    Et dans l’avenir de joindre laayoune a La région Oued Noun

  4. على المغرب التحرك فورا للتصدي لهذا الانتهاك لاتفاقية استغلال المنجم…وبالتالي انتهاك إتفاقية ترسيم الحدود الجاءرة التي اقتطعت أراض شاسعة لصالح الجزائر وبالتالي للاعتراف بالأمر الواقع الذي فرضه الإستعمار الفرنسي… يحب أن لا يمر هذآ الانتهاك أبدا مهما كلف الأمر…

  5. على المغرب ان يتصدى لخرق الاتفاقية لدى جميع الهيئات الدولية ومحكمة العدل الدولية حتى لا يبين ضعفه وتخليه عن حقوقه الدولية

  6. على فرنسا ان تعلمها صرحة كما ءاعلنت ءسبانيا بمغربية الصحراء الحل في فرنسا وعلى المغرب التحرك في هدا الملف بسرعة

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