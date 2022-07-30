تسجيل وفاة واحدة و354 إصابة بكورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة

هبة بريس -

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 354 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 1003 أشخاص، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و673 ألف و919 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و365 ألف و986 شخصا، مقابل 24 مليون و875 ألف و698 شخصا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 25 ألف و727 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و260 ألف و759 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و239 ألف و508 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.3 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (78)، والشرق (68)، وفاس مكناس (51)، والرباط سلا القنيطرة (47)، ومراكش آسفي (39)، وطنجة تطوان الحسيمة (33)، وسوس ماسة (18)، وبني ملال خنيفرة (6)، وكلميم واد نون (6)، والداخلة وادي الذهب (3)، والعيون الساقية الحمراء (3)، ودرعة تافيلالت (2).

أما بالنسبة لحالة الوفاة الوحيدة فقد تم تسجيلها بجهة درعة تافيلالت، ليصل عدد الوفيات إلى 16 ألفا و234 حالة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 5 آلاف و17 حالة، في حين تم تسجيل 5 حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 104 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 2 في المائة.

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