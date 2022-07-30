توقيف مواطن هولندي بمطار طنجة بناء على أمر دولي بالاعتقال
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، صباح يومه السبت 30 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة، يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.
وقد جرى توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من بلجيكا، حيث أوضحت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بناءً على طلب من السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في تنظيم عملية لتهريب طنين و200 كيلوغرام من المخدرات، وذلك انطلاقا من تركيا صوب دولة الأراضي المنخفضة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات التركية المختصة بقرار التوقيف لإرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.
19 تعليقات
تحية احترام وتقدير لكل رجال الامن الساهرين على سلامتنا وسلامة الوطن..
نتمنى من الشرطة القضائية ان توجه الانظار لكبار اللصوص الذين فقروا وجوعوا وشردوا الشعب من جميع الجوانب .
نعرف أن الشرطة الدولية المعروفة بالانتربول تدخل ضمن القضايا الكبرى كالمخدرات او الارهاب او ما شابه ذالك لكن المغرب معروف دوليا بفضل المخابرات له بالمرصاد لكل المبحوث عنهم دوليا ووطنيا..
تحية وتقدير للشرطة المغربية على مجهوداتها التي تبذلها من اجل الدفاع على الوطن والمواطنين..
لا أحد فوق القانون العدل أساس نجاح الدول والأمم ..
تحية للشرطة المغربية على الجهود التي تبذلها في المطارات والسدود القضائية والمعابر وذالك تصديا لاي دخول لاشخاص الخطيرين ..
التستر على الفساد واخفاء الحقيقة يجب على الشرطة اعتقال المفسدين ..
تحية و تقدير إلى رجال الأمن على مهامكم الصعبة العيون التي لا تنام..
الحمد لله المغرب بلاد الامن والامان والاستقرار وشكرا للشرطة على المجهودات الجبارة..
اللهم احفض بلادنا وسائر بلاد المسلمين من شر الفتن ماظهر منها وما بطن. اللهم احفض بلدنا المغرب ملكا وشعبا ..
بفضل حنكة والتكوين المستمر للشرطة استطاعت القبض على كل المتطرفين والمبحوث عنهم ..
تحية للشرطة المغربية الاعين الساهرة على امن المغاربة..
شكرا لرجال الحموشي على تفانيهم قلوبنا معكم ..
بفضل الحنكة والاعتماد على أجهزة متطورة وتكنولوجيا الشرطة المغربية تحتل المراكز الاولى في مجال الاستخبارات الداخلية والخارجية..
نصر الله جلالة الملك تحت قيادته الرشيدة نحن جند مجندون وراءه وذالك باعطاء تعليماته السامية من اجل محاربة المبحوثي عنهم دوليا ووطنيا …
تحية وتقدير لكل الأجهزة الأمنية ومكوناتها الساهرة على امن البلاد والعباد وحمايته خارجيا وداخليا ..
تشكراتنا لابطال امن المطارات بالمغرب على مجهوداتهم المبذولة دائما في القبض على المجرمين ..
يجب معاقبة هذا المبحوث عنه دوليا وتقديمه الى العدالة من اجل محاكمته بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة..
شكرا للأجهزة الأمنية من اجل القبض على هذا المجرم وتسليمه الى تركيا باعتباره التي أصدرت مذكرة بحث وطنية..