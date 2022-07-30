توقيف مواطن هولندي بمطار طنجة بناء على أمر دولي بالاعتقال

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، صباح يومه السبت 30 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة، يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من بلجيكا، حيث أوضحت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بناءً على طلب من السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في تنظيم عملية لتهريب طنين و200 كيلوغرام من المخدرات، وذلك انطلاقا من تركيا صوب دولة الأراضي المنخفضة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات التركية المختصة بقرار التوقيف لإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

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