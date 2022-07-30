توقيف مواطن هولندي بمطار طنجة بناء على أمر دولي بالاعتقال

2022-07-30 / 18:02
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار ابن بطوطة بمدينة طنجة، صباح يومه السبت 30 يوليوز الجاري، من توقيف مواطن أجنبي يحمل جنسية دولة الأراضي المنخفضة، يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وقد جرى توقيف المواطن الأجنبي المذكور مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من بلجيكا، حيث أوضحت عملية تنقيطه أنه يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” بناءً على طلب من السلطات القضائية التركية، للاشتباه في تورطه في تنظيم عملية لتهريب طنين و200 كيلوغرام من المخدرات، وذلك انطلاقا من تركيا صوب دولة الأراضي المنخفضة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات التركية المختصة بقرار التوقيف لإرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المواطن الأجنبي المذكور، في سياق الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز آليات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ليفي : المغرب يتبع مقاربة استباقية لمكافحة التطرف العنيف

ليفي : المغرب يتبع مقاربة استباقية لمكافحة التطرف العنيف

2022-07-30 / 19:10
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد أوجه صرف الدعم للأحزاب السياسية

مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يحدد أوجه صرف الدعم…

2022-07-27 / 18:22
Photo of الحكومة تستعرض تنفيذ قانون مالية 2022 ومشروع قانون مالية 2023

الحكومة تستعرض تنفيذ قانون مالية 2022 ومشروع قانون مالية…

2022-07-27 / 16:33
Photo of إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا ينذر بأزمة دبلوماسية بين تل أبيب وموسكو

إغلاق وكالة الهجرة اليهودية في روسيا ينذر بأزمة دبلوماسية…

2022-07-24 / 23:26
Photo of الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

الملك يهنئ بايرام بيكاج بمناسبة تنصيبه رئيـسا لجمهـوريـة ألبـانيـا

2022-07-24 / 18:58
Photo of أكادير : فيدرالية اليسار تحرك أهم الملفات الاجتماعية الخاصة بضحايا ” الهدم”

أكادير : فيدرالية اليسار تحرك أهم الملفات الاجتماعية الخاصة…

2022-07-24 / 12:48
Photo of وزارة الصناعة والتجارة : قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية 2022, حدث بارز تكلّل بالنجاح

وزارة الصناعة والتجارة : قمة الأعمال الأمريكية – الإفريقية…

2022-07-23 / 18:51
Photo of وزير غاني يشيد بجهود المغرب لتطوير قطاع السيارات

وزير غاني يشيد بجهود المغرب لتطوير قطاع السيارات

2022-07-22 / 23:07
Photo of منظمة دولية: موجات الحر ستصبح أكثر حدة حتى 2060

منظمة دولية: موجات الحر ستصبح أكثر حدة حتى 2060

2022-07-19 / 21:14
Photo of هل يواجه من جديد أخنوش العفريت والتماسبح ؟؟؟

هل يواجه من جديد أخنوش العفريت والتماسبح ؟؟؟

2022-07-19 / 19:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق