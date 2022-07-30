رسميا.. الأهلي المصري يوافق على انتقال بدر بانون لنادي قطر

هبة بريس - وكالات

ودع الأهلي مدافعه المغربي بدر بانون المطالِب بانتقاله إلى نادي قطر القطري لأسباب شخصية، بعد أن قضى عامين مع الفريق المصري أحرز خلالهما لقب دوري الأبطال وبرونزية مونديال الأندية.

ونقلت قناة الأهلي الرسمية عن مدير الكرة في النادي، سيد عبد الحفيظ، قوله إن بانون هو من طلب الرحيل إلى الدوري القطري لأسباب شخصية، وذلك خلال جلسة خاصة جمعته باللاعب.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنه ربط الموافقة على العرض القطري بقرار مدرب الأهلي، ريكاردو سواريس، وتابع “بدر يقدر كثيرا موقف النادي الأهلي ومساندته له طوال الفترة الماضية لكن هناك أمورا خارجة عن إرادته لا تجعله يستطيع استكمال تعاقده مع النادي”.

وواصل “اصطحبت بدر بانون وجلسنا مع ريكاردو سواريس المدير الفني، لأنه صاحب القرار الفني في مثل هذه الأمور، وهو الذي يحدد حاجة الفريق إلى هذا اللاعب أو ذاك”.

وأتم “تحدث سواريس مع بانون لمعرفة أسباب طلب الأخير الرحيل وفي هذا التوقيت بالذات، وأوضح اللاعب موقفه بأنه لا يستطيع الاستمرار لظروف خاصة ويأمل موافقة الأهلي على عرض نادي قطر القطري، وقد جاءت إجابة المدرب واضحة بالموافقة طالما أن اللاعب لا يستطيع البقاء والتأقلم مع الفريق”.

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