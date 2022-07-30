تطوان: توزيع إعانات مالية على المتضررين من الحرائق

هبة بريس

تواصلت اليوم السبت بجماعة جبل الحبيب، بإقليم تطوان، عملية توزيع الإعانات المالية على أصحاب المنازل المتضررة من الحرائق الغابوية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية باتخاذ تدابير استعجالية للحد من تأثير الحرائق.

وتم بهذه المناسبة، التي حضرها على الخصوص والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو وعامل إقليم تطوان يونس التازي، توزيع الدعم المالي على 27 أسرة متضررة تقطن بهذه الجماعة الترابية.

وأكد عمر مورو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تعتبر المحطة الثانية بعد المحطة الأولى بجماعة بوجديان إقليم العرائش أمس الجمعة، مشيرا إلى أن هذا الدعم يندرج في إطار تفعيل التزامات مجلس الجهة بتعبئة 8 ملايين درهم في إطار اتفاقية خاصة لتمويل إصلاح وتأهيل أزيد من 180 منزلا.

وذكر بأن هناك لجان تتبع لمواكبة عملية الإصلاح وضمان عودة المواطنين إلى منازلهم في أسرع وقت، مشيدا بدعم سلطات ولاية الجهة والأقاليم المتضررة في تنزيل التدابير الاستعجالية للحد من تأثير الحرائق.

يذكر أن الاتفاقية الإطار الخاصة بالتدابير الاستعجالية، والتي تبلغ قيمتها 290 مليون درهم، تنقسم إلى خمسة محاور تهم دعم المتضررين لإعادة تأهيل وترميم منازلهم، والتخفيف من الآثار على مربي الماشية والنحل، والقيام بعمليات تشجير الغابات وتأهيل الأشجار المثمرة المتضررة، وتنفيذ مشاريع التنمية الاقتصادية المتكاملة، وخلق أزيد من 1000 فرصة عمل إضافية في المناطق المتضررة ضمن برنامج أوراش.

ويتم تنزيل بعض مقتضيات الاتفاقية الإطار على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عبر 3 اتفاقيات خاصة تجمع ولاية الجهة ومجلس الجهة والأقاليم المتضررة والقطاعات الوزارية المعنية، حيث تهم الاتفاقية الأولى تأهيل وترميم المنازل المتضررة بغلاف مالي يصل إلى 8 ملايين درهم بتمويل من مجلس الجهة.

وتشمل الاتفاقية الثانية تأهيل بعض المراكز المتضررة من الحرائق بإقليم العرائش وتطوان بتمويل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بينما ستعبئ وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات اعتمادات مالية إضافية في إطار الاتفاقية الثالثة لإعادة تأهيل المجال الغابوي وتعويض الأشجار المثمرة المتضررة.

كما وقعت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة اتفاقية أخرى مع وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، والتعاون الوطني، ووكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال لتعبئة غلاف مالي لمساعدة الساكنة المتضررة.

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