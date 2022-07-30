الإمارات تدين “بشدة” الهجوم الإرهابي على تجريدة القوات المغربية

هبة بريس

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة “بشدة” الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له تجريدة القوات المسلحة الملكية المغربية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، والذي أسفر عن وفاة جندي مغربي وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية و التعاون الدولي الإماراتية في بيان “إن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن تضامن الامارات الكامل مع البعثة المغربية التي تشارك مع قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في عمليات حفظ الأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، معربة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب المملكة المغربية الشقيقة و أهل وذوي ضحية هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0