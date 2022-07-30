البيضاء: الاستماع إلى أمنيين ومسؤولين في ملف تكوين عصابة إجرامية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس ” من مصادرها الخاصة ، أن الوكيل العام بالدار البيضاء قد إستمع الى عدد المسؤولين الامنيين ومسؤولي السلطة المحلية والقضائية في ملف تكوين عصابة إجرامية، يتابع فيه حوالي 25 شخصا في حالة اعتقال.

وأضافت نفس المصادر ، أن الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء ، قد مثل أمام أنظاره يوم أمس الجمعة 29 يوليوز الجاري، مسؤولين أمنيين وقضائيين، إلى جانب آخرين، بتهم تكوين عصابة إجرامية وارتكاب جنح وجنايات الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية والوساطة واستغلال النفوذ والخيانة الزوجية والنصب.

وتأتي المتابعة بحسب نفس المصادر، بناءا على خلاصات تحقيق كانت قد باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، ليتم تقديمهم يوم أمس الجمعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وتمت متابعة 25 في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح مؤقت، بحكم الامتياز القضائي، منهم مفتش شرطة ممتاز وضابط شرطة قضائية وباشا ممتاز ونائب أول لوكيل الملك.

ويوجد من بين المتابعين في حال اعتقال عاملان في قطاع البناء وسائق ومسير شركة وشرطيين اثنين وموظفين بمحاكم الدار البيضاء ومستشارين قانونيين ومسير مقهى، وعاطلين، وسيدتان، ومحامي ودركي متقاعد ومقاول وعون سلطة.

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