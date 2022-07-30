أمن الرشيدية يوقف شخصين بتهمة رشق العناصر الامنية بالحجارة

2022-07-30 / 15:30
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هبة بريس - الرشيدية

تفاعل الأمن الجهوي بمدينة الرشيدية، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة 29 يوليوز الجاري، يظهر فيه شخصان يعرضان عناصر الشرطة للسب والشتم ويرشقانهم بالحجارة بالشارع العام بالمدينة.

وأفادت ولاية الأمن الجهوي بالرشيدية أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط قد أوضحت أن النازلة تعود لليلة الأربعاء والخميس 27 و28 يوليوز الجاري، حين تدخل عناصر الشرطة بمدينة الرشيدية من أجل توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر، غير أنهما واجها عناصر الدورية بمقاومة عنيفة عن طريق الرشق بالحجارة.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة سكر متقدمة، حيث تم إيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات

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