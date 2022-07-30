منة عرفة تعلن طلاقها للمرة الثالثة

نجلاء مزيان

أعلنت الممثلة المصرية منة عرفة، عن طلاقها من زوجها محمود المهدى رسميا و للمرة الثالثة.

و كشفت سابقا عن تفاصيل انفصالها الأخير و زوجها، حيث أكدت في تصريحات تلفزيونية أن الانفصال لم يوثّق رسمياً على الورق، ولكن الطلاق وقع منذ حوالى الشهر، وأن هناك محاولات كثيرة من طليقها وأشخاص آخرين للصلح بينهما واستكمال حياتهما معاً.

و أضافت الفنانة المصرية: “خراب البيوت مش سهل لكن إن شاء الله لو لينا نصيب مع بعض هنعمل فرح أكيد نفسي أفرح وألبس فستان”

و يشار أنه في مارس الماضى، أعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، عبر تدوينة جاءفيها: “تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى”،

و واصل قائلا: “ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله”.

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