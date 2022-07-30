منة عرفة تعلن طلاقها للمرة الثالثة

2022-07-30 / 17:22
0
نجلاء مزيان

أعلنت الممثلة المصرية منة عرفة، عن طلاقها من زوجها محمود المهدى رسميا و للمرة الثالثة.

و كشفت سابقا عن تفاصيل انفصالها الأخير و زوجها، حيث أكدت في تصريحات تلفزيونية أن الانفصال لم يوثّق رسمياً على الورق، ولكن الطلاق وقع منذ حوالى الشهر، وأن هناك محاولات كثيرة من طليقها وأشخاص آخرين للصلح بينهما واستكمال حياتهما معاً.

و أضافت الفنانة المصرية: “خراب البيوت مش سهل لكن إن شاء الله لو لينا نصيب مع بعض هنعمل فرح أكيد نفسي أفرح وألبس فستان”

و يشار أنه في مارس الماضى، أعلن محمود المهدى زوج الممثلة منة عرفة انفصالهما للمرة الثانية، عبر تدوينة جاءفيها: “تم الانفصال والحمد لله على كل شىء وربنا يوفقها ويوفقنى”،

و واصل قائلا: “ربنا اللى بيرزق العبد عمرها ما كانت فى يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدى بس ربنا معايا الحمد لله”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المخرج عادل بلعربي يقيم حفل زفافه بحضور النجم “ويل سميث”

المخرج عادل بلعربي يقيم حفل زفافه بحضور النجم “ويل…

2022-07-30 / 15:22
Photo of الCCM: هذه لائحة مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيقات على المداخيل

الCCM: هذه لائحة مشاريع الأفلام المستفيدة من تسبيقات على…

2022-07-29 / 16:06
Photo of موازاة و عيد العرش المجيد.. عمل وطني ضخم هدية للملك محمد السادس

موازاة و عيد العرش المجيد.. عمل وطني ضخم هدية…

2022-07-29 / 12:09
Photo of بتهمة الاحتيال الضريبي.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

بتهمة الاحتيال الضريبي.. النيابة الإسبانية تطالب بسجن شاكيرا 8…

2022-07-29 / 11:48
Photo of زوج دنيا بطمة :” إذا تعرضت كرامتك للإهانة فانزع قلبك و اسحقه”

زوج دنيا بطمة :” إذا تعرضت كرامتك للإهانة فانزع…

2022-07-28 / 15:44
Photo of الفنان “نعمان لحلو” يطلق جديده الغنائي حول مدينة “وجدة”

الفنان “نعمان لحلو” يطلق جديده الغنائي حول مدينة “وجدة”

2022-07-28 / 13:31
Photo of ابتسام تسكت تتألق في جديدها الغنائي “مباشرة”

ابتسام تسكت تتألق في جديدها الغنائي “مباشرة”

2022-07-28 / 12:01
Photo of 3.4 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية

3.4 ملايين سائح زاروا المغرب خلال الستة أشهر الأولى…

2022-07-26 / 20:22
Photo of سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي

سعودية أم مغربية؟..اليوتيوبر دانا العتيبي تتصدر ترند مواقع التواصل…

2022-07-26 / 13:56
Photo of مصر.. قبول استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

مصر.. قبول استقالة هاني شاكر من نقابة المهن الموسيقية

2022-07-26 / 10:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق