المخرج عادل بلعربي يقيم حفل زفافه بحضور النجم “ويل سميث”

2022-07-30 / 15:22
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نجلاء مزيان

حرص نجم هوليوود ويل سميت، على حضور حفل زفاف صديقه المخرج المغربي عادل بالعربي وزوجته لبنى خلخالي، بمدينة طنجة.

و في سياق متصل، نشر المخرج المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام صورا توثق حضور ويل سميث لحفل زفافه.

و علق عادل بالعربي على الصور قائلا: “شكرا أخي ويل على حضورك حفل زفافنا المغربي الساحر، نحن محظوظون جدا أن تكون ضيف شرفنا، الله يكمل بالخير”.

و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع صور الزفاف حيث تم تداولها على نطاق واسع.

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