المخرج عادل بلعربي يقيم حفل زفافه بحضور النجم “ويل سميث”
نجلاء مزيان
حرص نجم هوليوود ويل سميت، على حضور حفل زفاف صديقه المخرج المغربي عادل بالعربي وزوجته لبنى خلخالي، بمدينة طنجة.
و في سياق متصل، نشر المخرج المغربي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام صورا توثق حضور ويل سميث لحفل زفافه.
و علق عادل بالعربي على الصور قائلا: “شكرا أخي ويل على حضورك حفل زفافنا المغربي الساحر، نحن محظوظون جدا أن تكون ضيف شرفنا، الله يكمل بالخير”.
و تفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع صور الزفاف حيث تم تداولها على نطاق واسع.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0