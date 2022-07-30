موازاة و فصل الصيف.. حملة واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بمضيق-فنيدق

2022-07-30 / 16:32
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نجلاء مزيان

أشرفت السلطات المحلية لعمالة المضيق الفنيدق مدعومة بالمصالح الامنية ،اليوم السبت، على عملية واسعة لتحرير الملك العمومي البحري بشواطئ مرتيل وتمودا باي ،للحد من الاستغلال العشوائي غير المرخص للفضاء.

وتم خلال الحملة حجز كراسي ومظلات وآليات ميكانيكية في ملكية مقاهي و أشخاص لا يتوفرون على تراخيص قانونية مسلمة من السلطات المختصة تخول لهم استغلال الملك العمومي البحري ومختلف مرافق شواطئ العمالة.

وعلى مستوى شاطئ المضيق تم تنظيم حملة ميدانية اشرف عليها باشا مدينة المضيق وقائد الملحقة الاولى ورئيس القسم الاقتصادي والتنسيق بالعمالة وعناصر الحرس الترابي والامن الوطني واعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني ، اسفرت عن حجز العديد من الكراسي والمظلات والاغطية وغيرها، حيث تم ايداعها بالمحجز البلدي.

وتقوم هذه اللجنة في ذات الوقت بتحسيس المنظبطين بضرورة الحرص على احترام اماكنهم واحترام الزبناء والمحافظة على الاماكن المخصصة للعموم تحت طائلة سحب الترخيصات المسلمة لهم.

وبدوره قام باشا مدينة مرتيل مرفوقا بعناصر الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة وعمال الانعاش الوطني بحملة واسعة لتحرير الملك العمومي، أسفر عن حجز العديد من الكراسي والمظلات وتسجيل العديد من المخالفات في حق المخالفين.

وتندرج هذه الحملة ،حسب مصدر مسؤول، في اطار الحفاظ على النظام خلال موسم الاصطياف وتمكين مرتادي شواطئ العمالة من الاستفادة من الخدمات والمرافق العمومية بالمجان والحد من الممارسات غير القانونية ،التي تحول دون الاستغلال الامثل لمرافق الشاطئ ، الذي يستقطب خلال فصل الصيف الآلاف من السياح المغاربة والاجانب اضافة الى ساكنة مدن العمالة و كذا المدن المجاورة.

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