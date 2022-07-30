طنجة.. افتتاح دائرة أمنية جديدة وتدشين مقر مصلحة حوادث السير

هبة بريس

افتتحت، اليوم السبت بمدينة طنجة، دائرة أمنية جديدة للشرطة ومقر جديد لمصلحة حوادث السير، وذلك في إطار تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية للمنشآت الشرطية، ولتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين.

وتعتبر الدائرة الأمنية الجديدة، الواقعة بحي العرفان والتابعة لمنطقة أمن طنجة-المدينة ضمن ولاية أمن طنجة، بمثابة بنية شرطية مندمجة، تتوفر على مرافق خدماتية وولوجيات متكاملة لفائدة الساكنة المحلية، كما تواكب التوسع الحضري لهذا القطب العمراني الجهوي.

بفضل مواردها البشرية وتجهيزاتها الحديثة، تهدف هذه البنية الشرطية، التي افتتحت بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، ووالي أمن طنجة بالنيابة، عبد الكبير فرح، وعدد من المسؤولين العسكريين والمحليين والأمنيين، إلى تقديم خدمات أمنية وإدارية مندمجة لفائدة المواطنين.

كما تم بالمناسبة تدشين مقر جديد لمصلحة حوادث السير 1، والتي كانت تتواجد بإحدى المباني بحي البرانص. ويتوفر المقر الجديد لهذه المصلحة على جميع الإمكانيات اللوجيستيكية والخدماتية المساعدة على حسن استقبال المواطنين والمرتفقين الوافدين عليها.

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