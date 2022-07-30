طنجة.. افتتاح دائرة أمنية جديدة وتدشين مقر مصلحة حوادث السير
افتتحت، اليوم السبت بمدينة طنجة، دائرة أمنية جديدة للشرطة ومقر جديد لمصلحة حوادث السير، وذلك في إطار تنزيل مخطط المديرية العامة للأمن الوطني الرامي إلى تطوير وعصرنة وتدعيم البنيات التحتية للمنشآت الشرطية، ولتقريب الإدارة الأمنية من المواطنين.
وتعتبر الدائرة الأمنية الجديدة، الواقعة بحي العرفان والتابعة لمنطقة أمن طنجة-المدينة ضمن ولاية أمن طنجة، بمثابة بنية شرطية مندمجة، تتوفر على مرافق خدماتية وولوجيات متكاملة لفائدة الساكنة المحلية، كما تواكب التوسع الحضري لهذا القطب العمراني الجهوي.
بفضل مواردها البشرية وتجهيزاتها الحديثة، تهدف هذه البنية الشرطية، التي افتتحت بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، ووالي أمن طنجة بالنيابة، عبد الكبير فرح، وعدد من المسؤولين العسكريين والمحليين والأمنيين، إلى تقديم خدمات أمنية وإدارية مندمجة لفائدة المواطنين.
كما تم بالمناسبة تدشين مقر جديد لمصلحة حوادث السير 1، والتي كانت تتواجد بإحدى المباني بحي البرانص. ويتوفر المقر الجديد لهذه المصلحة على جميع الإمكانيات اللوجيستيكية والخدماتية المساعدة على حسن استقبال المواطنين والمرتفقين الوافدين عليها.
10 تعليقات
نتمنى ذالك ان يعم الأمن والأمان والاستقرار في كل المدن المغربية الكبرى والصغرى للحد من انتشار كثرة الجرائم..
مبادرة طيبة ومحمودة من عند السيد الحموشي من اكثار مثل هذه الدائر الأمنية لحماية المواطنين من المجرمين والنصابين..
نطالب من السيد الحموشي من اكثار كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية في مدينة طنجة التي تعتبر من المدن الكبرى السياحية..
إنه مخطط إيجابي لتفادي حدوث مشاكل حوادث السير .. التوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على المواطن وسلامة الأمن والأمان والاستقرار بالمغرب..
هذآ عمل في المستوى المطلوب ومنشأت من أجل تقريب الإدارة الأمنية من المواطنين.
إنها رابطة قوية تربط بين الأمن الوطني والمواطن فأعانكم الله على ذالك.
هذه الدائرة ستعطي الأمن والأمان والاستقرار في هذه المنطقة طنجة لفائدة الساكنة فبالتوفيق والمزيد والمزيد من العطاء والمجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل حماية المواطنين من المجرمين والنصابين..
هذه الدائرة الجديدة لمنطقة أمن طنجة ستعطي قفزة نوعية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمدينة…
إنها خطوة إيجابية ومقبولة لدى المواطنين لتساهم في حماية المدينة..
إنها بنية شرطية مندمجة تتوفر على مرافق ولوجيات متكاملة تعود بالنفع على الساكنة فنتمنى ان تعم الفائدة للجميع المدن المغربية..