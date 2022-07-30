احتجاج أبطال المغرب في التيكواندو على عدم استدعائهم لبطولة العالم

2022-07-30 / 13:24
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هبة بريس - الرباط

احتج عدد من أبطال رياضة التيكواندو المغاربة على عدم استدعائهم من قبل الجهات المعنية، للمشاركة في بطولة العالم للشبان.

وتزامنا مع سفر الوفد المغربي المشارك في بطولة العالم المقامة بدولة بلغاريا، احتج أبطال المغرب المنتمين لنادي التفوق الرياضي بعين السبع، بمطار مراكش الدولي.

واحتج أبطال المغرب، على ما وصفوه ب”الإقصاء والحرمان” من المشاركة وتمثيل للمغرب في هذه التظاهرة الرياضية الدولية، رغم فوزه كلا في وزنه وفئته.

ووجه أبطال المغرب، رسالة الى وزير الرياضة شكيب بنموسى، مطالبين بتدخله ومحملين جامعة التايكواندو المسؤولية.

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