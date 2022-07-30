توفي خلال تدخل أمني بالخميسات.. الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة
قرّر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منح شهيد الواجب مفتش الشرطة حسن شاكور ترقية استثنائية، وذلك وفاءا لروحه الطاهرة، وإجلالا لتضحيته الجسيمة في سبيل ضمان أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم.
كما أسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولمصالح ولاية أمن الرباط من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة شهيد الواجب، ومواكبتها في هذا المصاب الجلل الذي لا رادّ لقضاء الله فيه ولا تعقيب لحكمه.
وكان موظف الشرطة الفقيد يعمل قيد حياته بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، وقد توفي بالمستشفى بسبب مضاعفات إصابته بجروح بليغة باستعمال السلاح الأبيض أثناء اضطلاعه بمهامه الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص هدّد سلامة المواطنين وممتلكاتهم في 17 يوليوز الجاري.
وخلال هذا التدخل الأمني، أصيب الفقيد بجروح بليغة بواسطة السلاح الأبيض نقل على إثرها للمستشفى، بينما اضطر زملاؤه لاستخدام السلاح الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.
23 تعليقات
إن السيد الحموشي رجل حقاني ورجل أمن بامتياز يسهر دائما على حماية الأمن الوطني المغربي فالف شكر وتقدير واجلال وافتخار للسبد الحموشي
جزاه الله خيرا على هذا الدعم الذي قدمه السيد الحموشي لعائلة مفتش الشرطة الذي فارق الحياة في عملية أمنية..
رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا الشهيد المفتش الأمن الوطني الذي ضحى بنفسه من أجل حماية الوطن..
نحن نفتخر به لأنه سيد الحموشي في المستوى المطلوب حيث يسهر على حماية المواطنين ..
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب واغفر له إن لله وإن إليه راجعون لقد ضحى بنفسه من اجل وطنه فكان نازها في عمله بكل ثقة كاملة…
الفقيد الراحل كان يعمل قيد حياته بكل نزاهة وشفافية ومصداقية وروح وطنية شاملة الأمانة..رحمه الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
المنطقة تشهد على مدى قدراته في عمله بكل جهده وتضحية في سبيل وطنه بكرامة وسيادة واستقرار فرحمه الله وتغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون..
أصيب المفتش الأمن الوطني اثناء مزاولة عمله باصابات بالغة الخطورة مما أدت بهم إلى الوفاة لهذا يجب محاكمة هذا المجرم الذي سبب في وفاة المفتش باقصى عوقبة ممكنة…
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا المفتش الأمن الوطني إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
القصاص ثم القصاص وانتهى الكلام..
المجرمون وجب استعمال السلاح في حقهم لتفادي ازهاق ارواح رجال الامن
معاقبته باقصى عوقبة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة لمن يتعدى حدود الله.. إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
للأسف الشديد المغرب لحد الآن لم يقم بتطبيق قانون الاعدام وهذا ما يجعل المجرمين يطغون وتكون الفوضى في البلاد نمتمنى أن تأخذ العدالة هذا القانون بعين الاعتبار..
كان على السيد الحموشي ان يقوم بهذا الدعم في حياته وليس بعد وفاته..
إنه يستحق هذآ الدعم ولكن كان من الواجب قبل وفاته. رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون..
نطالب السلطات القضائية بأن تمنع كليا مع يحمل السلاح الأبيض .. وأثناء ضبطه يجب محاكمته فوراً وحجزه حتى يكون عبرة لغيره…
يجب على الأمن الوطني باستعمال المسدس وليس وضعه في جيبه كمظهر فقط…
كان على المفتش باستعمال المسدس من أجل سلامته وحمايته من هذآ المجرم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..
في نظري أن هذآ المجرم لا يجوز أن يصبح طليقا وحيا وإنما يجب تطبيق عليه الإعدام..
خير الكلام ما قل ودل يجب تطبيق الإعدام وهذا هو القانون الحقيقي إذا كانت فعلا دولة الحق والقانون ودولة ديمقراطية حقيقية…