توفي خلال تدخل أمني بالخميسات.. الحموشي يمنح ترقية استثنائية لمفتش شرطة

هبة بريس

قرّر المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني منح شهيد الواجب مفتش الشرطة حسن شاكور ترقية استثنائية، وذلك وفاءا لروحه الطاهرة، وإجلالا لتضحيته الجسيمة في سبيل ضمان أمن المواطنين وصون ممتلكاتهم.

كما أسدى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني التوجيهات الضرورية لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ولمصالح ولاية أمن الرباط من أجل تقديم الدعم اللازم والعناية الضرورية لعائلة شهيد الواجب، ومواكبتها في هذا المصاب الجلل الذي لا رادّ لقضاء الله فيه ولا تعقيب لحكمه.

وكان موظف الشرطة الفقيد يعمل قيد حياته بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، وقد توفي بالمستشفى بسبب مضاعفات إصابته بجروح بليغة باستعمال السلاح الأبيض أثناء اضطلاعه بمهامه الوظيفية خلال تدخل أمني لتوقيف شخص هدّد سلامة المواطنين وممتلكاتهم في 17 يوليوز الجاري.

وخلال هذا التدخل الأمني، أصيب الفقيد بجروح بليغة بواسطة السلاح الأبيض نقل على إثرها للمستشفى، بينما اضطر زملاؤه لاستخدام السلاح الوظيفي لتحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه وتوقيفه رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7