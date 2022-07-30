المنح والتعويضات تخلق الشرخ بين شغيلة المكتب الوطني للمطارات
حذر المكتب النقابي الوطني للمطارات المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مما وصفه بتعميق الفوارق الطبقية بين المستخدمين بعد ورود أنباء عن ترتيبات تجرى من أجل زيادة في الأجور قد تخص فقط فئة دون باقي الفئات داخل المؤسسة، مما خلف موجة استنكار واستياء، خاصة وأن الفئة المذكورة استفادت من زيادات ضخمة خلال عهد الإدارة العامة السابقة منذ سنة 2017.
وحسب مضمون المراسلة التي وجهها المكتب النقابي المذكور إلى مدير مديرية المنشآت العامة و الخوصصة، ( توصلت هبة بريس بنسخة منها)، والتي أكد من خلالها أن الموظفين و المستخدمين وإن كانوا لا يستفيدون، عند إلتحاقهم بالمكتب الوطني للمطارات، من نفس التعويضات والمنح التي كان يتقاضونها في إطار منظومة الأجور الخاصة بهم بالوظيفة العمومية أو بقطاعاتهم السابقة، فإن الملاحظ أن تلك الفئة السالفة الذكر قد استفادت منذ 2017 بشكل مزدوج من تلك المنح والتعويضات التي كانت تشكل عناصر أجرتها عندما كانت تنتمي إلى القطاع العام، زيادة على منح وتعويضات خاصة بها بالمكتب الوطني للمطارات ، أي الاستفادة في آن واحد من منظومتين مختلفتين للأجور، الشيء الذي أثار غضب جميع فئات شغيلة المكتب الوطني للمطارات التي أصبحت تطالب بنفس الإمتياز من مهندسين، إطفائيين، إداريين، تقنيين و دكاترة.
واستغرب المكتب النقابي طريقة التعامل مع هذا الملف، على اعتبار أن هذا التمييز الغير المبرر لصالح فئة دون الأخريات، ترتب عنه تجاهل أهمية أطر عليا ساهمت في النهوض والرقي بالمؤسسة، أدت الى حد استقالة مجموعة من الكفاءات وخاصة منهم المهندسون، في حين تساءلت هذه الفئات بعدم التعاطي والتعامل بالمثل بنفس المنطق عن طريق إدماج بعض المنح والتعويضات التي تخص الإداريين، التقنيين، المهندسين، الإطفائيين والدكاترة.
وأضاف المكتب النقابي المعني، أن الزيادات في واقع الأمر تحتسب من الأثر المالي على كتلة الأجور لكافة المستخدمين، وتوزيعها يجب أن يشمل جميع الفئات دون تمييز وخاصة ذوي الدخل المنخفض، حتى يتم الحد من الفرق الشاسع في الأجور والطبقية التي أصبحت متفشية بين شغيلة المكتب الوطني للمطارات.
وطالب المكتب النقابي من خلال مراسلته التي وجه نسخا منها، اتباعا إلى كل من وزيرة الاقتصاد و المالية، ووزير النقل و اللوجستيك، والمديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات، بالتدخل العاجل من أجل تعميم الاستفادة من الزيادة في الأجور حتى تشمل جميع الفئات من إداريين، تقنيين، مهندسين، إطفائيين ودكاترة وبالتالي رفع الحيف عنهم.
5 تعليقات
تسعى الإدارة الناجحة لإرضاء مستخدميها ماديا ومعنويا وعدم التميز بينهم وذلك من أجل ضمان الجودة في المهام التي يتولونها.
تسعى الإدارة الناجحة لإرضاء مستخدميها ماديا ومعنويا وعدم التميز بينهم وذلك لضمان الإتقان في المهام المنوطة بهم.
قرارات سادجة ستأثر سلبا على جودة مردودية الخدمات المقدمة في هذا القطاع لأنها تخلق طبقية وتعمق الفوارق بين المستخدمين.
إعطاء منح لفئة دون أخرى سيخلق فسادا داخل المؤسسة لانها سياسة تثير غضب المتضررين من الحيف الإداري مما سياثر سلبا على جودة الخدمات التي تقدمها الفئة المتضررة وكذلك يمكن أن يسبب هذا في إستقالة الكفاءات التي تساهم في نجاح المؤسسة.
هذه الفئة تساهم بطريقة مباشرة عن طريق عملها ب 80% من مداخيل المؤسسة لذا فالحل الوحيد للمكتب الوطني للمطارات هو التحول نحو نمط جديد يتم فيه التفريق بين مختلف المهن كما يحدث في جميع دول العالم، فلا احد يساءل الدكتور الجامعي سبب أجره المرتفع مقارنة بباقي الاداريين في الجامعة لان الوظائف مختلفة وكذلك المسؤوليات فمابالك فيمن عمله المباشر يأتي بأكبر قدر أرباح لمؤسسة وغيابه يوقف عملها نهائيا ام ان الجميع يريد بقاء المراقب الجوي داخل المكتب الوطني للمطارات او اي نمط جديد تتحول اليه المؤسسة ليستر الجميع الموظفين في الاستفادة من اجورهم وامتيازاتهم دون أن يعطا قيمته وأجره المستحق